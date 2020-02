Ximena Ossandón interpreta a Alessandri: Hay gente tan petrificada que no es capaz de moverse

La diputada RN Ximena Ossandón salió a interpretar el concepto de "momificados" formulado por su correligionario Felipe Alessandri, quien se le atribuyó a partidarios del "Rechazo" que, según el alcalde, "quieren que nada cambie".

"Yo estoy por el 'Apruebo', porque creo que es una luz de esperanza, de dejar atrás las divisiones", sostuvo ayer Alessandri en Cooperativa, y arremetió: "Las campañas del terror a mí, más bien, me llevan a pensar que son estos momificados que no quieren que nada cambie", a quienes también endilgó "fatalismo y miedo".

La parlamentaria, también partidaria de una nueva Constitución, apuntó que "desde un principio" han enfatizado que lo importante es que con miras al plebiscito del 26 de abril no haya "una campaña del terror, porque a la larga, el terror te petrifica".

"Por eso creo que el alcalde (usa) esta palabra 'momificado'", consideró, e inmediatamente planteó: "Hay gente que está tan petrificada que no es capaz de moverse, y nosotros necesitamos en la derecha justamente lo contrario".

De todos modos, está conciente de "que vamos a tener tensiones" en Chile Vamos, "decir lo contrario sería una mentira, vamos a tener roce". Sin embargo, enfatizó, "lo importante es que al final tengamos un debate de ideas, y que después del 26 de abril estemos todos dispuestos a apoyar cualquiera de las dos opciones que gane".

Desde el sector RN por el Rechazo, liderado, entre otros, por el diputado Diego Schalper, instaron a la contraparte a ser "más propositivos" y hacer campaña "a base de propuestas y no sobre la base de descalificaciones", deplorando el planteamiento de Alessandri.

Senador Coloma (UDI) rechaza "caricatura a quienes pensamos distinto"

La polémica también cruzó la frontera de RN y llegó a la UDI, donde el senador Juan Antonio Coloma criticó que el alcalde de Santiago "estuvo mal" en sus dichos.

"Me parece legítimo que en Chile Vamos se puedan tener posiciones distintas respecto del plebiscito, pero lo que no me parece es que quienes opten por la otra opción, en el caso del Apruebo como el alcalde Alessandri, hagan caricaturas de quienes pensamos distinto", fustigó.

"Uno puede tener su opinión, está bien", subrayó, "pero caricaturizar y banalizar a quienes pensamos distinto, no me parece bien".