Constitucionalistas: Límite a la reelección debiera comenzar a regir para actuales parlamentarios

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzó a revisar en tercer trámite el proyecto que limita la reelección de los cargos públicos luego de su polémico paso por el Senado, donde se rechazó, por falta de quórum, la retroactividad.

No obstante, todos los abogados constitucionalistas invitados a exponer este lunes a la comisión -Patricio Zapata, Gabriel Osorio, Francisco Zúñiga, Fernando Atria y Jorge Correa Sutil- coincidieron en lo mismo: la reforma, tal como salió de la Cámara Alta, debería comenzar a regir de forma inmediata tras su promulgación.

Esto porque el Senado rechazó no solo la disposición transitoria que expresamente acumulaba los periodos ya ejercidos por los parlamentarios, sino también rechazó la que había aprobado antes, en 2012, la Cámara Baja y que señalaba que el actual periodo era el primero para todos.

"Yo me atrevería a decir que jurídicamente es bastante claro que el sentido de la reforma aprobada por el Senado, que viene sin artículos transitorios, es que la reforma opera in actum", dijo el abogado Patricio Zapata.

Su colega Jorge Correa Sutil planteó que "no puedo si no advertir que la fuerza que para algunos juristas tiene la intención subjetiva de los legisladores, por lo que no me parece que quepa descartar un conflicto, ello hace aconsejable, a mi juicio, una comisión mixta".

La comisión de Constitución debe acordar este martes un informe para sugerir a la Sala los pasos a seguir y la base será la opinión de los expertos.

Si se ratifica lo del Senado, la norma se despacha a ley y ni siquiera los candidatos a alcaldes podrían eximirse de la norma, aún cuando el Senado pretendía darles a los que ya tienen tres periodos una posibilidad más para volver a postular, dado que muchos entienden que ese proceso ya está en curso.

Atria: Con ir a mixta se arriesga que no existan acuerdos suficientes

Asimismo, como plantearon los expertos, se puede dar que como explícitamente el Senado rechazó por falta de quórum la consideración de que se tenían que contabilizar todos los periodos ya cumplidos, algunos candidatos podrían sentirse perjudicados y judicializar una posible impugnación.

En la Cámara apuntaron a un error del Senado y el diputado René Saffirio directamente acusó al secretario general de la Cámara Alta, Raúl Guzmán, por no haber advertido sobre esta situación a los senadores en la votación.

"Si es que fuese aprobado por los diputados la propuesta del Senado, no podrían ser candidatos o debieran ser rechazadas sus candidaturas en el Tricel en caso de ser impugandas por no cumplir los requisitos propuestos", dijo el constitucionalista Gabriel Osorio.

Su par Fernando Atria expresó que "aquí hay un juicio de prudencia legislativa. Si no se aprueba lo hecho por el Senado, de modo que se va a comisión mixta, se arriesga la posibilidad de que no existan acuerdos suficientes para aprobar el proyecto".

"Por otra parte, si se aprobara el proyecto en comisión mixta sin reglas especiales de temporalidad, eso sería mucho mejor para la dignidad de la ley", añadió Atria.

La comisión pretende terminar mañana el informe y la Sala de la Cámara podría votar el miércoles o el jueves, en tercer trámite, esta reforma constitucional.

En caso de que los diputados y diputadas rechacen lo que emanó del Senado, el proyecto deberá ir a comisión mixta, y si la Cámara lo aprueba, el texto será despachado a ley.