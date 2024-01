Cordero rechazó "expresiones impropias" de Ibáñez en la votación previsional

El ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó de "expresiones impropias" este jueves la críticas del diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, a la senadora y timonel de Demócratas, Ximena Rincón, situación que tensionó ayer a la Sala de la Cámara Baja a minutos de la votación de la reforma previsional, cuando los apoyos del partido de centro eran clave.

En el marco del debate de la "idea de legislar" el proyecto, una de las iniciativas estrella del Ejecutivo, el líder del partido del Presidente Gabriel Boric llamó a que "no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de la AFP Provida, porque ustedes aquí no tienen conflicto de interés. El Gobierno sí acogió su propuesta de 3% y 3% completita. Ustedes la pidieron y el gobierno la timbró. Entonces, ¿Por qué rechazar? Que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada".

El legislador oficialista no pudo terminar su intervención por la molestia de los diputados de Demócratas, que rápidamente se acercaron a los ministros que estaban en la testera para que el timonel de CS se retractara.

Mientras tanto, secretarios de Estado y parlamentarios oficialistas se acercaron a Ibáñez para intentar calmar los ánimos, pues los seis votos de Demócratas eran fundamentales para que prosperase la reforma, cuya "idea de legislar" terminó siendo aprobada con 84 votos a favor, 64 en contra y tres abstenciones.

Consultado por el tenso momento, que llevó a Demócratas a congelar sus relaciones con el Gobierno hasta recibir disculpas públicas por parte del parlamentario y del Presidente Boric, Cordero dijo a la prensa en La Moneda que "cuando uno solicita contribución, colaboración y cooperación, un acto tradicional de amistad cívica es tratar con cordialidad a aquellas personas que uno solicita su colaboración. Y creo que ayer se ocuparon expresiones impropias cuando uno está pidiendo su colaboración en una reforma muy relevante para el país".

El titular de Justicia y abogado de profesión señaló que "hay ciertas reglas de igualdad de trato y comportamiento que la política disciplina a sí misma y creo que ayer fue lo suficientemente claro lo que sucedió sobre este punto".

Finalmente, Cordero opinó que debe ser el propio parlamentario quien debe reflexionar sobre las disculpas públicas exigidas por Demócratas.