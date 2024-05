Antesala de la cuenta pública: Oposición critica que Gobierno ya no cumplió promesas

A dos semanas de la tercera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, el próximo sábado 1 de junio, en el espectro político se discute en torno a las expectativas del mensaje presidencial y lo que podría anunciar el Gobierno durante ese jornada.

Desde la oposición critican que las promesas de campaña del Ejecutivo ya no fueron cumplidas, en parte, porque las necesidades de la población han cambiado, enfatizando en la crisis de seguridad.

La jefa de bancada de Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón, declaró que "nosotros, de parte del Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública, esperamos propuestas realistas que lleguen a buen puerto, que le han sentido a la mayoría de los chilenos y que sean técnicamente razonables para que puedan tener un rápido trámite legislativo".

Por su parte, el diputado Stephan Schubert (Republicanos) fue más duro y afirmó que "las grandes transformaciones que quienes nos gobiernan señalaban en su programa de gobierno están lejos, lejos de ocurrir. Nada de lo que prometieron, partiendo por una nueva Constitución, ocurrió".

En esa línea, el parlamentario reaccionó al proyecto que presentará el Gobierno respecto al Crédito con Aval del Estado (CAE) y apuntó que "hoy día sacan el CAE probablemente sabiendo que no va a prosperar y entonces con ánimo de decir: 'bueno, la oposición no dejó que avanzáramos con el CAE'".

OFICIALISMO DIVIDIDO POR PROYECTO DEL CAE

Los ministros de Hacienda y Educación -Mario Marcel y Nicolás Cataldo- anunciaron esta semana la presentación de una propuesta que reemplace el actual sistema de financiamiento de la educación superior y una eventual condonación del CAE.

Pese a que el Ejecutivo espera presentar el proyecto en septiembre, y no se ha querido adelantar mucho, se espera que el Presidente Boric entregue detalles durante su penúltima cuenta pública.

Al respecto, el diputado Andrés Giordano Salazar (Frente Amplio), apuntó que "yo creo que en este segundo tiempo debiesen priorizarse aquellas promesas que significan un cambio material y tangible en la vida de las personas, como reformar el sistema de salud, condonar el CAE, garantizar sala cuna para Chile, efectivamente dentro del marco de los derechos laborales".

"En cuanto a las demandas históricas que están en el programa y que aún no se concretan, creo que no hay que desecharlas. Cumplir con estas depende no solamente de nosotros, sino que también de la voluntad de la oposición, de la derecha, que nos ha permitido que avancemos en el proyecto importante", indicó el parlamentario Boris Barrera (PC)

No obstante, el oficialismo se encuentra dividido respecto a la propuesta. Y desde la Democracia Cristiana -partido fuera de la coalición de gobierno, pero que ha encontrado su espacio en él- apuntan a que la seguridad y economía deben ser los pilares fundamentales del Gobierno, además de que el CAE no prosperará en el Congreso.

"La cuenta pública del Presidente Boric debiese enfocarse en enfrentar la inseguridad creciente en el país, en enfrentar los temas de inmigración y plantear una lucha frontal al crimen organizado. Por otra parte, el Gobierno y el Presidente tienen que poner toda la energía en poner en movimiento la economía chilena. Un plan de inversiones ambicioso, público y privado. En ese sentido, sacar adelante el proyecto de permisología, la reforma previsional y por otra parte también comenzar la reestructuración del sistema de salud chileno", manifestó el jefe de bancada DC y vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo.

Asimismo, aseveró que "proyectos como el CAE creo que no van a tener buen destino en el Congreso".