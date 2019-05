Cercanos a Kast acusan "desaire" de La Moneda: No lo invitaron a la cuenta pública

El círculo cercano al ex diputado y líder de Acción Republicana, José Antonio Kast, acusó un "desaire" de La Moneda debido a que no lo invitaron a participar de la cuenta pública que el Presidente Sebastián Piñera realizará este sábado.

Según detalla La Tercera PM, el diputado Ignacio Urrutia (ex UDI) realizó gestiones con la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez; el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet; y -ayer mismo- con el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel. Sin embargo, no hubo respuesta.

De hecho, anoche, Larroulet habría contactado al parlamentario para comunicarle que si quiere que José Antonio Kast asista podría entregarle uno de las 2 cupos que tiene cada diputado para invitar a quienes decidan a participar de la ceremonia.

La respuesta, dice el vespertino, molestó a Urrutia, quien manifestó que "nos piden que actuemos unidos, que no haya críticas, que seamos un solo bloque, y resulta que le hacen este tremendo desaire a José Antonio".

Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) -quien también es cercana al ex presidenciable- cuestionó la situación y aseguró que "me parece un error que no se haya considerado a José Antonio Kast en la cuenta pública. Era un gesto importante haberlo invitado".

"No entiendo ese afán permanente de excluirlo, cuando estamos hablando de una persona de derecha que comparte nuestros principios, ideas y valores", agregó.

Kast: No importa a quién invitan o no

Por su parte, el propio José Antonio Kast desdramatizó la situación y aseguró que "no importa mucho a quién invitan o no invitan a la cuenta pública".

"Lo que realmente importa es que el Presidente se comprometa, nuevamente, a cumplir con su programa de gobierno y a poner por delante las ideas, convicciones y principios con los que fue elegido", dijo a LT.

"Hay un 55 por ciento de chilenos que apoyaron a este gobierno y muchos de ellos están cansados de que el Gobierno siga haciéndole el juego a la izquierda", agregó.