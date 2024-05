Cuenta Pública: Timonel RN pide "análisis crudo" de los avances y de los pendientes

El timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, declaró que espera que el Presidente Gabriel Boric haga un "análisis crudo de por qué muchas cosas no resultaron, por qué otras sí", durante la Cuenta Pública de este sábado 1 de junio y, en base a eso, establecer ideas "de cómo poder avanzar".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el también senador de Chile Vamos criticó que generalmente las cuentas públicas "se concentran mucho en ideas para el futuro", pero que "técnicamente" deberían ser sobre "lo que uno hizo durante el último año".

En esta línea, afirmó: "Me encantaría que el Presidente lo primero que haga es un análisis crudo de por qué muchas cosas no resultaron, por qué otras sí, por qué otras quedaron entrampadas, por qué otras no, y en base a eso establecer y tener ideas de cómo poder avanzar, por supuesto con las cosas que son principales para el país".

Un tema que ha surgido las últimas semanas es la posible condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) y cómo será abordado, justamente, en la Cuenta Pública. Galilea destacó que el camino debiera ser el "de las reformulaciones".

"El CAE se debiera transformar en una estupenda herramienta de financiamiento de educación superior. La gratuidad es imposible que sea para todos y, por lo tanto, lo que se impone es este sistema de financiamiento. Y en los financiamientos ya nuestro sistema ha tenido cambios relevantes", remarcó.

Por lo anterior, indicó que "si es que se va a abordar efectivamente el tema del CAE en el discurso presidencial, debiera ser siempre en el camino de las reformulaciones porque si no corremos el riesgo: uno, de ser extremadamente injustos con todos aquellos que cumplieron, y dos, porque creo que el CAE es un gran sistema y se debiera transformar quizás en un sistema muy principal de financiamiento de educación superior".

[📻] Senador Galilea: Me encantaría que muchas de las cosas fundamentales de la reforma previsional pudieran quedar resueltas; hay muchos puntos que se han ido construyendo acuerdos #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) May 27, 2024

AVANZAR EN LA REFORMA PREVISIONAL

Asimismo, el parlamentario de Chile Vamos también expresó que "me encantaría que muchas de las cosas fundamentales que se han discutido hace mucho tiempo en reforma previsional pudiesen quedar resueltas", ya que "hay muchos puntos en los que se han ido construyendo acuerdos".

"Yo tengo esperanza -continuó- de que pueda haber avances relevantes en un montón de materias. Puede que no haya acuerdo en todo, y eso siempre puede ocurrir, pero yo soy de aquellos que dicen que si había 10 puntos a discutir y tengo acuerdo en 7, bueno, tomo la decisión de avanzar en 7 y no me quedo entrampado y no avanzo nada porque simplemente me quedan 3 puntos en los que no estoy de acuerdo".

Finalmente, Galilea dijo esperar "que prime esa manera de ver las cosas y que efectivamente entremos de una vez por todas en un sistema en que vayamos en un mejoramiento continuo y no esperar siempre como que 'reinventé todo y soy el padre de una mega reforma', que a lo mejor no llega nunca".

"La experiencia indica que es mejor ser así. Donde tengo puntos de acuerdo, bueno, avanzo en esos puntos de acuerdo", cerró.