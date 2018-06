Desbordes tras cuenta pública: "¿Querían anuncios? Ahí están los anuncios"

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, salió al paso de los cuestionamientos desde la oposición a la cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera, sosteniendo que si querían anuncios, "ahí están los anuncios".

En conversación con Cooperativa, el diputado destacó que "fue un buen discurso, bastante completo. He escuchado a gente de la oposición reclamar de que fue largo, pero bueno... ¿Querían anuncios? Ahí están los anuncios".

"Querían proyectos, se anunciaron los proyectos y se van a ingresar dentro de las próximas semanas", añadió.

Desbordes expresó que "el Presidente ha dejado satisfecho prácticamente a todos el mundo. El que no esté conforme con lo que aquí se ha señalado, bueno, ya es porque no hay cómo dejarlos conformes".

Además, el líder de RN sostuvo que "hay algunos proyectos que he escuchado gente de la oposición, y me hago cargo de eso, que eran del Gobierno anterior, se refería a la eliminación del CAE y les acabo de recordar que es al revés. Nosotros habíamos presentado en 2013 y no se tramitó, y lo reconocen también".

"Creo que fue un discurso y el Presidente Piñera ha centrado el esfuerzo en cumplir los compromisos que nos llevaron al Gobierno y que le permitieron a él encabezar este primer Gobierno de Chile Vamos", sentenció.