Diputados DC y reforma a pensiones: Presidente rompió posibilidad de acuerdos

El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, cuestionó el anuncio realizado por el Presidente Sebastián Piñera en relación a la administración del 4 por ciento de cotización adicional.

"El ahorro previsional les pertenece a los trabajadores, nadie debe utilizarlos para otros propósitos y son ellos quienes tienen derecho a decidir quién los administra", dijo el Mandatario durante la Cuenta Pública.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario indicó que "el Presidente Sebastián Piñera acaba de desconocer en su discurso que el 4 por ciento de cotización adicional será administrado exclusivamente por un ente público. Desconoce un acuerdo político y desautoriza a sus ministros".

"De ser esto así, el Presidente rompe toda posibilidad de acuerdos con los diputados DC en el futuro. Para nosotros ese punto es intransable", precisó.

Por su parte, el diputado Raúl Soto (DC) planteó que "parece que teníamos razón, no habían garantías suficientes para un acuerdo en pensiones (...) Peor aún, se perpetúa ahorro individual descartando ahorro colectivo y solidaridad. Todo bajo el chantaje de las 10 lucas del pilar solidario".

Posteriormente, el parlamentario pidió ser reintegrado a la Comisión de Trabajo, desde donde fue sacado por su mismo partido ante su cuestionamiento por el acuerdo logrado con el Ejecutivo.

