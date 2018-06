Huenchumilla y críticas de Piñera a Bachelet: "Debe haber un mínimo de fairplay"

El senador de la Democracia Cristiana Francisco Huenchumilla se refirió este sábado a las críticas que el Presidente Sebastián Piñera hizo sobre el mandato de Michelle Bachelet durante su cuenta pública, afirmando que si el ejecutivo quiere buscar acuerdos y no tiene mayoría parlamentaria, "tiene que haber un mínimo de fairplay".

Sumándose a la molestia de miembros de la oposición, Huenchumilla afirmó a El Diario de Cooperativa que "todos los gobiernos, para que puedan hacer su tarea, tienen que buscar acuerdos con la oposición -sobre todo cuando tiene mayoría en el parlamento-, pero tiene que haber un mínimo de faiplay. No puedes partir pegándole en el suelo a la oposición y no reconocer el avance que significó el Gobierno de Bachelet", dijo.

"No se puede desconocer que toda la parte legislativa que se está haciendo descansa en lo que hizo el Gobierno de Bachelet. Yo hubiera esperado un poco más de reconocimiento, más afecto, más búsqueda de puntos de entendimiento, si no se generan desconfianzas", agregó.

Además, Huenchumilla se refirió al resto del discurso del Presidente, afirmando que "si uno lo analiza en su conjunto, hubo algunas carencias. Primero que nada, no reconoció que todo lo que se está trabajando en materia legislativa viene del Gobierno anterior o de mociones parlamentarias, proyectos a los que se subió el gobierno. Eso está bien pero creo que era necesario un reconocimiento de esa naturaleza".

"También tuvo una serie de anuncios muy positivos y otras cosas que fueron sólo titulares, fue un discurso de dulce y agraz, no lanzó grandes ideas, objetivos políticos o un sueño o identidad para el país respecto de lo que viene", concluyó el senador.

Oposición advierte: "Que no se olvide que no tiene mayoría"

En tanto, desde el Partido Comunista se sumaron a las críticas en contra de los ataques del mandatario a al gestión de Michelle Bachelet. Al respecto, el presidente del partido, Guillermo Tellier, recordó que Piñera "ganó efectivamente la elección, sacó mayoría pero no sacó mayoría en el Parlamento, que no se olvide de eso".

"Entonces, no nos parece que él empiece a tratarnos de manera tan agresiva en un discurso y además con omisiones o faltas a la verdad como los Derechos Humanos, la Reforma Tributaria, la Reforma Laboral, o que la Economía quedó devastada, todo es mentira. Yo creo que es una disculpa para poder decir 'no pudimos cumplir porque no había plata'", concluyó.

Por su parte, la ex candidata presidencial y senadora de la DC Carolina Goic afirmó que "cuando se hace un llamado a la unidad, eso también se tiene que traducir en cosas concretas. No me parece que esto de hacer ver con una mirada apocalíptica lo que pasó en el gobierno anterior sea la forma de convocar efectivamente a la unidad".

"Uno espera mayor altura de miras y entender que si se queremos sacar a delante grandes desafíos, se necesita de todos", agregó.

UDI: Tiene ganas de obstruir pero olvidan los resultado de las urnas

En la vereda de al frente, el jefe de bancada de la UDI, el diputado Javier Macaya, defendió el discurso de Sebastián Piñera y reveló que la oposición estaba lista para atacar al presiente incluso antes de la cuenta pública.

"Se tocaron los 5 grandes temas: salud, seguridad, La Araucanía, agenda para la infancia y una agenda de crecimiento económico. Por eso, yo les diría a la Nueva mayoría y a al Frente Amplio que el día de ayer, antes de la cuenta pública, circulaban minutas para empezar a atacar al presidente", dijo el diputado.

"Se ve una oposición con muchas ganas de obstruir, muchas ganas de fiscalizar, pero que olvidan que hay una legitimidad que le dieron as urnas al Presidente", agregó.

Desde el entorno de la ex presidenta Michelle Bachelet, en tanto, han descartado la existencia de este documento.