Karol Cariola: Detrás de reducción de parlamentarios veo intención de volver al binominal

La diputada comunista Karol Cariola manifestó su preocupación porque ve una intención del Gobierno de volver al sistema binominal luego que el Presidente Sebastián Piñera anunciara que enviará al Congreso un proyecto para reducir el número de parlamentarios a 120 diputados y 40 senadores.

Al respecto, la legisladora del PC afirmó a Cooperativa que "no condeno per se la propuesta, sin embargo, quisiera entender mucho más cuál es el sentido de la propuesta, porque si lo que busca es sacar aplausos de la galería sólo para condenar al Parlamento como institución, la verdad es que así, a priori, no me parece".

La parlamentaria agregó que "lo que es importante en esto es discutir qué es lo que hay de fondo, porque si lo que hay de fondo es mejorar la institucionalidad para poder facilitar la tramitación de los proyectos de ley, ahí nuestra propuesta es establecer un sistema unicameral y juntar los Parlamentos, pero el Presidente dejó claro que esa no es su propuesta".

Cariola remarcó que "si es (por) reducir los costos de funcionamiento del Parlamento, nuestra propuesta es reducir la dieta parlamentaria y no reducir el número de parlamentarios, (...) a mí me queda la impresión de que detrás de esto hay una intención de volver al sistema que dejó la dictadura y eso sería preocupante, entonces yo quiero ver qué es lo que hay de fondo".

En el Frente Amplio, el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson expresó que "hemos hecho propuestas en torno a un Congreso que sea unicameral y eso reduciría, por un lado, el número de parlamentarios, agilizaría los procesos, pero tengo entendido que eso no es lo que tiene en vista el Gobierno".

"La pregunta es cuáles son los objetivos de disminuir el número de parlamentarios: si es para agilizar y disminuir, claro que estamos de acuerdo y podemos incluso proponer una modificación para tener un Congreso unicameral, si es para reducir la proporcionalidad, es decir, para disminuir que diversas voces se puedan ver representadas en un espacio en el Congreso, yo creo que es más difícil instalarlo", añadió el ex dirigente estudiantil.

A su vez, el senador José Miguel Insulza (PS) apuntó que "esos son actos de demagogia. Si se calculan bien, se estudian bien, yo no tengo ningún problema con que haya más o menos diputados y senadores, pero creo que lo importante es que el conjunto del país esté bien representado. Probablemente hay sectores que están sobre representados".

Desde el oficialismo, el senador RN Andrés Allamand comentó que "por qué va a hacer demagogia plantear la reducción del número de parlamentarios. Aparecieron un conjunto de parlamentarios que tienen un uno por ciento de los votos, al mismo tiempo reducir la reelección. Yo creo que son medidas positivas".

Las últimas elecciones parlamentarias, de noviembre de 2017, fueron las primeras que no se realizaron bajo el sistema binominal y permitieron la entrada al Congreso de una serie de parlamentarios que obtuvieron bajo el dos por ciento de los votos, como los diputados Juan Manuel Fuenzalida (UDI, 1,69), Boris Barrera (PC, 1,15), Gonzalo Winter (RD, 1,12), Natalia Castillo (RD, 0,95), Karin Luck (RN, 1,69), Amaro Labra (PC, 1,63) y la senadora Carmen Aravena (ex Evópoli, 1,24).