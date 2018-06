Paz Ciudadana criticó anuncio de especialización de funciones entre PDI y Carabineros

El director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson Rodríguez, analizó en El Diario de Cooperativa los anuncios del Presidente Sebastián Piñera en materia de seguridad y combate a la delincuencia.

Entre las medidas, el Mandatario anunció la promoción de una especialización de las funciones policiales entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), indicando que los primeros deberán concentrarse en los roles de prevención y protección, mientras que los segundos se enfocarán en la investigación de los delitos.

Si bien el director ejecutivo considera que determinar cuáles son las funciones que cumplan cada uno "puede ser una buena medida", "muy distinto es decir que vamos dejar sólo a la PDI investigando y sólo a Carabineros en una labor preventiva".

"Las instituciones policiales tienen traslapadas sus funciones" y "no está determinado qué tipo de delitos pueden investigar el uno o el otro", expuso, lo que se transforma "automáticamente", en vez de una colaboración, en una "competencia institucional, donde Carabineros y PDI compiten por ser uno o el otro el que resuelva los delitos".

Si bien valora "definir claramente cuáles son las responsabilidades de uno y otro, evitar los traslapes de funciones, pero eso no significa traspasar toda la investigación a uno y toda la prevención al otro, sino que significa ver en cuál materia cada una de las policías tiene ventajas comparativas para poder hacerlo ellos".

De todos modos, exhortó a "que no sea como es hoy día, donde el fiscal, en base a la cercanía o a la policía que él piensa va a tener mejores resultados, le asigna los casos a una o a la otra, sin tener un criterio previamente definido, y eso es complejo".

Ley anti portonazos

Entre los anuncios también destacó el proyecto de ley anti portonazos, que contempla que quienes compren automóviles o los bienes robados, sabiendo o debiendo saber su origen delictual, tendrán una pena equivalente al autor del robo.

Johnson indicó que los portonazos son "un delito muy menor en el sentido de que tiene poca incidencia en la cantidad de delitos de robos que ocurren en Chile, entonces pensar en una norma particular para este delito sería algo que tendrá poco efecto, porque este delito ocurre poco en Chile".

"Si la medida lo que tratara de hacer es detener ese delito en particular, la verdad es que no es muy efectivo, porque está demostrado que aumentar las penas no inhibe normalmente a los delincuentes a cometer un delito", sostuvo.

Pero asemejar las condenas para las personas que compren todo tipo de bienes robados "podría tener un efecto mayor, porque estamos hablando de cualquier tipo de delito"; sin embargo, "el 'deber saber' es una cosa muy difícil de demostrar en términos jurídicos, entonces se genera otro tipo de complejidad".

De igual forma valoró como "una medida muy satisfactoria" e "interesante" que en la Mesa de Seguridad -de la que Johnson es parte- se incluya el debate sobre la reinserción social, algo que no estaba contemplado en un inicio, así como el anuncio de alerta temprana de condiciones que pudiesen hacer a una persona iniciar carreras delictivas.