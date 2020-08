El Presidente Sebastián Piñera dijo que omitió las disculpas a los afectados por la pandemia que estaban contempladas en su alocución de la Cuenta Pública porque "el discurso que está escrito no es exactamente lo que uno dice".

"Yo dije dos veces, reconocí dos veces, que a muchas familias no les había llegado la ayuda que requerían o no le había llegado a tiempo. Y no solamente reconocer un error, también dijimos nuestro firme propósito y compromiso de corregir ese error", dijo en diálogo con CNN y CHV.

En esa línea, resaltó la promulgación del ingreso familiar de emergencia, que dijo fue "extendido a todas las familias que lo requieren".

"Uno siempre está dispuesto a disculparse, es propio de la naturaleza humana y especialmente en un Presidente que entiende que está al servicio de los 19 millones de chilenos y chilenas", remarcó el mandatario en la entrevista televisiva, una de las tantas emitidas la noche de este sábado.

Consultado por si se excusaría en el momento, Piñera se limitó a decir que "por supuesto. Nunca he tenido ningún problema con disculparme".