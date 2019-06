Presidente de la Cámara: Reducir número de parlamentarios no resuelve los problemas de la política

Desde la Cámara de Diputados criticaron el proyecto de reforma constitucional confirmado por el Presidente Sebastián Piñera en la Cuenta Pública de ayer sábado, con el que buscará disminuir la cantidad de parlamentarios, iniciativa que ya había adelantado el Gobierno en enero pasado.

De esa manera, el Mandatario buscará reducir a 120 el número de diputados y a 40 el de senadores, cámaras que desde la reforma impulsada en 2015 por Michelle Bachelet, entonces jefa de Estado, quedaron compuestas por 155 y 50 escaños -hoy con 43 debido a que la última elección de senadores correspondió solo a regiones impares-, respectivamente.

En opinión del presidente de la Cámara Baja, Iván Flores (DC), "de nuevo volvemos a la cuestión accesoria, porque no se resuelven los problemas de la política disminuyendo el número de diputados y senadores, no se resuelven los problemas que tienen las instituciones achicándolas".

"Yo creo que si vamos a debatir un cambio estructural del Parlamento u otras instituciones, hagámoslo, pero veamos la integralidad. ¿O el Presidente quiere volver al binominal? Porque 120 diputados eran el equivalente a los 60 distritos (...) Veámoslo en la integralidad", planteó.

En esa línea, el diputado del radical Alexis Sepúlveda cuestionó que "el Gobierno se ha enfrascado en disputas ideológicas y no se ha concentrado en la agenda que técnicamente puede avanzar en mejoras para el país. Este anuncio solamente va a desgastar tiempo, va a desgastar energía, y no mejora la economía del país, no mejora el funcionamiento del Congreso".

Gobierno defiende propuesta

Por contraparte, desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), quien fue senador durante más de dos décadas (1994-2018), defendió el proyecto.

"Después de haber estado 24 años en el Congreso, que funcionaba con 38 senadores y 120 diputados, nunca entendí por qué había que aumentar el número. No ha tenido ninguna modificación respecto a la efectividad del Congreso. Por lo tanto, la reducción del número sí tiene justificación", dijo.

Asimismo, apuntó que no se trata "sólo de un problema de números, lo que el Presidente ha planteado es una reforma a las institucionalidades políticas, por tanto esperamos un proceso de diálogo que permita realmente un cambio muy significativo en algo que en la ciudadanía ha hecho crisis".

La iniciativa también propondrá "poner límites a las reelecciones de senadores, diputados y alcaldes, para oxigenar nuestra política y dar más oportunidades de participación ciudadana a todos nuestros compatriotas", explicó Piñera en la Cuenta Pública, confirmando el envío del texto al Congreso.