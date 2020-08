Senador Pizarro fustigó Cuenta Pública de Piñera: Cansa el mensaje generalizado, dejó gusto a nada

El senador Jorge Pizarro (DC) criticó la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera, asegurando que fue un mensaje "generalizado" y no explicativo.

En conversación con Cooperativa, el senador señaló que los anuncios en materia previsional lo dejó "con gusto a nada, porque el Presidente hace rato viene diciendo que hay que hacer cirugía mayor, vamos a hacer una reestructuración y dice 'vamos a ir a un sistema mixto', pero no dijo absolutamente nada más".

"A uno lo cansa el mensaje generalizado y la idea que no se concreta bien", fustigó Pizarro.

"El Presidente debió hacer más énfasis en el desempleo, (...) la gente estaba esperando que se dirigiera más a la situación de Chile. En el tema de desempleo fijó algunas metas, pero no estableció, claramente, la grave situación de desempleo que está viviendo el país", lamentó el senador.

"Yo habría hecho un llamado a una cruzada, la misión de que él hablaba, para avanzar en materia social; una misión por la generación de empleo. Si no hay un compromiso mayor del sector privado, desde el más pequeño (...) al empresario más grande, nosotros vamos a tener serias dificultades", sentenció.

Elizalde: El Gobierno perdió una oportunidad

En esta línea, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, indicó que "millones de afiliados están retirando sus fondos de pensiones, esto a acontecido precisamente porque el marco de protección del Estado que debe impulsar el Gobierno no ha operado adecuadamente y con celeridad".

"Por eso el Presidente perdió una gran oportunidad, de, autocríticamente, anunciar una nueva orientación a su Gobierno, corrigiendo los errores cometidos", aseguró el senador.

"Nosotros reiteramos nuestra voluntad constructiva y de diálogo, pero es imprescindible que el Gobierno tenga disposición de escuchar, no solo a la oposición, sino que, por sobre todo, a la ciudadanía", sentenció Elizalde.

Coloma: "El Presidente buscó mirar hacia delante"

En tanto, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) le bajó el perfil a las críticas de la oposición asegurando que "en materia de medidas para enfrentar la pandemia y particularmente la recuperación económica, si uno mira los últimos días ha habido más de 50 medidas que habían sido ya anunciadas, lo importante ahora era convocar en su conjunto".

"Yo no sé por qué todos se transforman en acreedores de lo que el Presidente pueda plantear o no plantear, todos reconocen un tono de reencuentro de entendimiento y podían haber muchas cosas que faltaron o sobraron, no sé, creo que el Presidente buscó mirar más hacia delante con las cosas que nos tienen que unir, nos ha dicho muchas veces que el Estado no llega a tiempo con las necesidades de las personas"