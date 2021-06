Senador Quinteros sobre Piñera: "Irrita la defensa que hizo a sus acciones en estallido social"

"Esta ha sido, una vez más, una cuenta de contradicciones. Llama a la unidad, pero no convoca ni dialoga. Pide celeridad en el Congreso, pero envía proyectos deficientes. Pide compresión al Gobierno, pero no comprende la realidad de miles de familias. Llama a abandonar las trincheras, pero él mismo no acepta críticas", criticó el senador PS Rabindranath Quinteros, al comentar la cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera.

Para el parlamentario, "no esperábamos un discurso de izquierda ni mucho menos, pero irrita la defensa de las acciones que, bien sabemos, decantaron en un conjunto de violaciones de los DD.HH. Si el Gobierno hubiera cumplido con eficiencia su rol, no sería necesaria una fiscalía de Derechos Humanos".