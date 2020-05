¿Telemática o presencial y cuándo? Decisión sobre Cuenta Pública deberá seguir esperando

A falta de poco más de una semana, sigue la incertidumbre sobre la forma y fecha en que se realizará la Cuenta Pública que, por ley, el Presidente de la República debe rendir ante el Congreso Nacional el 1 de junio, pero que mantiene al Gobierno y los parlamentarios buscando fórmulas que permitan hacerla en medio de la pandemia de coronavirus.

Actualmente se tramita en comisión mixta un proyecto de reforma que permite al Congreso Pleno sesionar de manera telemática, mediante el cual el Ejecutivo espera que se autorice también al Mandatario a poder dar su discurso por la misma vía, sin tener que asistir al Congreso en Valparaíso.

La instancia también analiza otra propuesta, liderada por el senador -y ex presidente del Senado- Jaime Quintana (PPD) y opción a la que el Ejecutivo igualmente se ha abierto, que apuesta a postergar la Cuenta para el 5 de septiembre. Este punto, sin embargo, ha recibido reparos de los diputados del PS por tratarse de una fecha en medio del período de propaganda legal para el Plebiscito constitucional, que inicia el 26 de agosto.

Continúa la comisión Mixta del proyecto de reforma constitucional que permite al Congreso Pleno funcionar por medios telemáticos.



Adicionalmente, se debate sobre la fecha de la próxima cuenta pública del Presidente de la República.

La fecha, el punto discordante

En este contexto, la senadora oficialista Luz Ebensperger (UDI) propuso que el tradicional acto sea postergado para el lunes 24 de agosto.

En la UDI la postura es aplazar la Cuenta, ya que en su elaboración -afirman- deben participar todos los ministerios, en circunstancias de que estos "están dedicados un 100 por ciento a enfrentar el tema de la pandemia", dijo el diputado Juan Antonio Coloma Álamos. Asimismo, como manifestó esta semana la senadora Ena von Baer, "es importante que el Presidente vaya a darnos cuenta a nuestra casa".

Al respecto, el diputado independiente Marcelo Díaz (ex PS) sostuvo que "el problema que yo tengo, como lo consulté con todos los diputados del Frente Amplio y del movimiento mío, y todos están en contra de mover la fecha".

Le respondió la senadora Ebensperger: "Claro, usted me dice 'no va a haber acuerdo y no le puedo asegurar los votos en la Cámara'; y si no hay una prórroga, yo tampoco le puedo asegurar los votos en el Senado".

Por su parte, en el PS están por mantener la fecha y que sea de manera telemática, porque "hoy más que nunca es necesario que el Presidente rinda cuenta a la nación, y le dé certeza a todos los chilenos de lo que estamos enfrentando. Hoy el signo en todos los hogares es de mucho miedo al futuro", apuntó el diputado Leonardo Soto.

Comisión mixta volverá a sesionar el lunes

En este marco, la comisión mixta resolvió que los presidentes de ambas Cámaras acordarán el lugar donde se realice la Cuenta, ya sea en el Congreso en Valparaíso o en su sede de Santiago, y si es parcial o totalmente telemática, caso en el que también deberán definir quiénes podrán asistir: incluso podría ser solamente con el Presidente Sebastián Piñera frente a ambos.

No obstante, los integrantes de la comisión mixta acordaron darse todo este fin de semana para tratar de construir un acuerdo amplio con el apoyo de sus bancadas y comités, y volverán a sesionar el próximo lunes, para no arriesgar un rechazo apresurado a las propuestas.

Comisión mixta no logró un acuerdo sobre mantener o postergar la fecha de la cuenta pública presidencial. Para no cerrar la propuesta y no arriesgar un posterior rechazo en alguna de las cámaras del Congreso, resolvió darse hasta el lunes para seguir negociando.

Y todo podría quedar en "nada", advierte el Gobierno

Otro problema que surge es que los informes que evacúan las comisiones mixtas suelen votarse como un todo en ambas Cámaras, y mientras que la instancia no lograr un consenso, ese "todo" podría quedar en "nada", advirtió el ministro de la Segpres, Felipe Ward: "(Tal vez) no vamos a tener acuerdo y la Cuenta Pública se va a tener que realizar de forma presencial el 1 de junio".

Ante ello, el diputado DC Matías Walker propuso una solución: "El senador Elizalde recordaba el caso de la identidad de género, cuando pusimos dos alternativas en votación en ambas Cámaras, para no poner en riesgo la idea matriz del proyecto", subrayó, por lo que planteó "que sea telemática, y votamos las fechas entre las alternativas que tengan más apoyo".