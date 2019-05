Van Rysselberghe: El país estaba al borde del barranco y ahora está en marcha

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, realizó un balance de la gestión del Gobierno y aseguró que "el país estaba al borde del barranco y ahora está en marcha".

En entrevista con Lo Que Queda del Día manifestó que "los últimos meses han sido complejos y si nosotros vemos, a mí no me parece que sea una oposición que tenga una actitud de colaboración".

"Todo lo contrario, es decir, siempre están chantajeando, coercionando, pidiendo cosas que son poco razonables, como por ejemplo esto que pidieron ahora último con la reforma previsional que el 4 por ciento tiene que ser únicamente administrado por el Estado, por qué no dejan que la gente decida. Eso no genera ningún beneficio en la mejoría de las personas", agregó.

Sin embargo, la senadora manifestó que "efectivamente, de repente han habido cosas que son relativamente complejas desde el punto de vista comunicacional y que se toman la agenda, pero me parece que con la lentitud con que se está actuando, sobre todo la Cámara de Diputados, uno tiene que acelerar la marcha y mandar las iniciativas de ley porque sino no se van a alcanzar a sacar".

Respecto a qué nota le pondría al Gobierno, la senadora manifestó que "de todas maneras sobre un 5,0 porque creo que hoy día lo que pasa es que efectivamente la economía, producto de una serie de circunstancias -no todas responsabilidad del país- (...) no está creciendo todo lo que a uno le gustaría. Y eso todavía no se ha reflejado en empleos".

"Pero claramente hoy día han habido mejoras sustanciales y por eso le pongo más de un 4,0. Es decir, hay más empleos de buena calidad de lo que habían antes, la economía está subiendo, la inversión también está creciendo a pesar de que no al ritmo que a uno le gustaría", agregó.

En esa línea, concluyó que "yo creo que el país estaba al borde del barranco cuando lo recibió el Presidente Piñera y hoy día está en marcha. Que a uno le gustaría que avanzara más rápido es posible, pero la verdad que no siempre las cosas son todo lo bueno que a uno le gustaría porque hay piedras en el camino y una de esas, entre otras, es la oposición".

Las palabras de la senadora ocurren luego que el Gobierno decidiera cambiar el logo de "Chile lo hacemos todo" a "Chile en marcha". Este lunes desde la Segegob se instruyó a todas las carteras realizar la modificación.