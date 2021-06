Yasna Provoste pide que Piñera ponga urgencia hoy mismo al proyecto de matrimonio igualitario

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), destacó que el Presidente Piñera anunciara en su última Cuenta Pública que dará urgencia al proyecto de matrimonio igualitario que se discute desde el 2017 en el Congreso, al tiempo que llamó a que este trámite se efectúe de forma inmediata.

"Es una buena noticia, es una discusión necesaria en nuestro país, y precisamente ha sido la coalición del Presidente la que no ha querido avanzar ni colocar los votos a favor", reafirmó la parlamentaria en El Diario de Cooperativa, postura contraria que solo se reforzó este martes, con Chile Vamos acusando una "traición" desde el Gobierno por la inesperada decisión.

Provoste recordó que cuando la iniciativa fue aprobada en general en la Sala de la Cámara Alta en enero del 2020, "las bancadas de oposición votamos a favor todos junto con el senador (de Evópoli, Felipe) Kast, y todo el bloque oficialista votó en contra, con la excepción del senador (de RN, Rafael) Prohens, que se abstuvo; ése fue el panorama".

"#MatrimonioIgualitario es una buena noticia... lo que esperamos es que urgencia se aplique hoy, que anuncio se concrete, es un trámite sencillo", nos responde ahora Sen Yasna Provoste.

A pesar de que no se prevé conseguir más apoyos, la presidenta de la Corporación estimó que "lo que corresponde es que ya en el día de hoy el Gobierno ingresara la urgencia a este proyecto (...) Esperamos que con este anuncio se concrete el que pasemos de la palabra a la acción".

"Esto es un trámite administrativo muy sencillo: está la hoja pre-escrita, y solo falta que se ingrese al Senado,", indicó Provoste, agregando que ya dialogó con el presidente de la Comisión de Constitución -encargada de revisarlo-, el independiente Pedro Araya, "para poder recibir esta iniciativa y anticipar este trámite en el Congreso".

"Esperamos que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, encabece este trabajo en comisión, y materialice un anuncio que ha hecho verbalmente ayer el Presidente", cerró la senadora.

"ESPERÁBAMOS MEJORAS EN LAS AYUDAS"

Por otro lado, quien llevara las conversaciones para establecer "mínimos comunes" frente a la pandemia, manifestó su disconformidad por la falta de anuncios relativos a las ayudas económicas en la Cuenta Pública, que el Gobierno dice tener delineados, pero que aún desconocen en el Parlamento.

"Uno reconoce que el Presidente haya pedido perdón a las familias que sienten rabia y frustración por no recibir las ayudas necesarias en el momento oportuno, pero obviamente nosotros hubiésemos querido escuchar a continuación mejoras en las ayudas, que tampoco llegaron: no llegaron en el discurso y no llegaron las indicaciones", fustigó la presidenta del Senado.

"La verdad, no hubo ningún anuncio que mejorara las condiciones del Ingreso Familiar de Emergencia por parte del Gobierno, o el apoyo a las pequeñas y medianas empresas", insistió Provoste, asegurando que de esta manera, "estamos en el mismo punto en donde estábamos el miércoles pasado con los anuncios del Presidente".