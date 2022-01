Declinó invitación: Partido Republicano no asistirá al anuncio del gabinete de Boric

El presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards, informó que la colectividad no asistirá a la presentación del primer gabinete del Presidente electo, Gabriel Boric, quien extendió invitaciones transversales.

"Agradecemos la invitación para la ceremonia a realizarse en el Museo de Historia Natural. Hemos tomado la decisión de no asistir, porque se trata de un acto particular del Presidente electo y no corresponde a un acto oficial republicano de Gobierno", comunicó.

"Como Republicanos siempre vamos a estar para honrar las tradiciones y los actos oficiales. Les deseamos a los ministros que serán designados el mayor de los éxitos en sus gestiones, en la medida que trabajen para proteger y mejorar el bienestar y el futuro de todos los chilenos", agregó el senador electo por la Región Metropolitana.