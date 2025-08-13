"Defendemos la presunción de inocencia": Demócratas insiste en candidatura de Calisto al Senado

Demócratas apuntó a la presunción de inocencia como carta para defender la postulación del diputado independiente Miguel Ángel Calisto al Senado en medio de un proceso en su contra.

Esta candidatura se ha convertido en la piedra de tope para lograr un acuerdo en materia parlamentaria con Chile Vamos, ya que Calisto está imputado por fraude al fisco y se ha pedido su desafuero.

A través de una declaración, la colectividad apuntó que "estamos defendiendo la presunción de inocencia, su derecho a defensa, y que, en su carácter de autoridad electa, sea únicamente la ciudadanía de la Región de Aysén, que le ha dado la más alta mayoría, la que decida si mantiene su confianza en él".

"Es un derecho inalienable del diputado Calisto recibir el veredicto de la justicia, luego de un debido proceso, y el veredicto de la ciudadanía en la elección de noviembre", indicaron.

Demócratas adelantó que "si el diputado Calisto es electo senador, y luego es declarado culpable por los tribunales, perderá el cargo. Pero si finalmente es declarado inocente, como confiamos ocurrirá, muchos deberán pedirle disculpas".

"Los propios partidos de Chile Vamos fijaron como estándar el principio de presunción de inocencia, pues llevaron como candidato a alcalde por Linares a una persona que estaba formalizada por fraude al fisco y con arresto domiciliario, situación muy lejana a la que hoy vive el diputado Calisto", recordó el partido.