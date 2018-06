Acusación constitucional: Frente Amplio critica "política mercenaria" de Burgos y Correa Sutil

En la oposición se siguen produciendo muestras de perplejidad luego de que se conociera que dos ex ministros de la Concertación y la Nueva Mayoría, connotadas figuras de la Democracia Cristiana, defenderán al ministro de Salud, Emilio Santelices, frente a la acusación constitucional interpuesta en su contra por ser el responsable del reglamento que establece limitaciones a la ley de aborto en tres causales aprobada durante el Gobierno de Michelle Bachelet.

Este martes se conoció que la defensa del integrante del gabinete de Sebastián Piñera estará a cargo del ex ministro del Interior de Bachelet Jorge Burgos y el ex subsecretario del Interior de Ricardo Lagos Jorge Correa Sutil, lo que fue rechazado incluso por el presidente de la DC, Fuad Chahín, quien aseguró que él "no hubiese tomado" esa labor y pidió a La Moneda rectificar el nombramiento que, en su opinión, busca romper a la DC.

Mucho más dura fue la diputada del Frente Amplio Maite Orsini (Revolución Democrática) quien apuntó a la moral de los abogados de Santelices: "Soy de quienes creen profundamente en una polpítica de convicciones y no en una política mercenaria. Cuesta creer y entender que quienes estuvieron ligados a un gobierno que defendió el derecho de las mujeres al aborto en tres causales hoy se den vuelta".

En la misma línea se manifestó el diputado Juan Luis Castro (Partido Socialista), quien aseguró que la ex Mandataria "no merece que un ex jefe de gabinete y ministro del Interior hoy día rápidamente haya cruzado la vereda y esté en disposición de asumir la defensa además en un tema tan sensible y emblemático como lo fue para la Presidenta Bachelet la defensa del aborto en tres causales. Me parece digno de Ripley".

Desde el Gobierno, sin embargo, descartaron cualquier intento de causar divisiones en la oposición. La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, afirmó que "acá lo que existe es buscar una buena defensa jurídica. Creemos que eso es lo que hace un gobierno responsable que tiene que demostrar frente a este Parlamento y frente a toda la ciudadanía que nada de lo que contiene esa acusación constitucional tiene razón ni asidero legal y esperamos que no sea el asidero político el que gane".

Mientras tanto, en la directiva de la Democracia Cristiana admiten el enojo de las bases con la actuación de Burgos y Correa Sutil y militantes han expresado su intención de hacer presentaciones al Tribunal Supremo del partido para que haya un pronunciamiento sobre el desempeño de ambos.

Además dos diputados están estudiando la posibilidad de acudir a la Comisión de Ética de la Cámara.