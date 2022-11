Bancada DC: La querella contra Sergio Micco es un atentado a la historia de la Democracia Cristiana

El jefe de la bancada de diputadas y diputados de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, defendió la figura de Sergio Micco, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, e interpretó la querella en su contra como un "atentado" a la historia de la tienda falangista.

La DC salió hace dos semanas a poner en duda su cumplimiento del acuerdo administrativo oficialista para gobernar la Cámara de Diputadas y Diputados, según el cual le corresponde al Partido Comunista presidir la testera: aquello, debido al respaldo de las diputadas PC Carmen Hertz y Lorena Pizarro a la querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos contra Micco, al que buscan acusar de haber encubierto -en su rol como director del INDH- delitos de lesa humanidad en el marco del estallido social.

Por ello, la bancada falangista ha condicionado su apoyo al acuerdo, según el cual le correspondería a la comunista Karol Cariola presidir la Cámara, y exigieron un "pronunciamiento oficial" del PC sobre que "no comparte los dichos ni fundamentos" de la acción penal contra Micco.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Aedo enfatizó que "mientras el PC no diga con claridad que está en desacuerdo de los fundamentos de la querella contra Sergio Micco y toma distancia de los dichos de Carmen Hertz y Lorena Pizarro, los votos de la DC no van a estar para ningún militante comunista".

"Acusar a Sergio Micco de encubridor de delitos de lesa humanidad me parece francamente fuera de lugar y una exageración (...) Lo que se hace contra Sergio Micco es un atentando también a la historia de la Democracia Cristiana", deploró.

En ese marco, tachó de "absurdo que, por un lado, se nos diga que uno de los nuestros, en su calidad de democratacristiano, fue un hombre que avaló violaciones a los DDHH, y al mismo tiempo se nos pidan los votos para que presidan la Cámara".

[📻] Diputado Aedo: Mientras el PC no diga con claridad que está en desacuerdo con los fundamentos de la querella contra Sergio Micco y toma distancia de los dichos de Carmen Hertz y Lorena Pizarro, los votos de la DC no van a estar #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) November 2, 2022

ACUSÓ UNA PASADA DE CUENTAS A MICCO

En opinión de Aedo, "nadie en su sano juicio piensa que Sergio Micco es un encubridor de delitos de lesa humanidad; lo que hay detrás es un sector político que no le perdona que, siendo director del INDH, no haya dicho que hubo violación sistemática de DDHH", no obstante que "el Instituto y Sergio siempre reconocieron violaciones a los DDHH, pero no hay ningún estudio internacional que indique siquiera que hubo sistematicidad".

Ante ello, el diputado lanzó una grave acusación: "Si Micco hubiese dicho eso, como esperaban algunos sectores de izquierda, hubieran tenido la excusa perfecta para asaltar La Moneda, digámoslo con claridad. Los sectores más duros de la izquierda (...) esperaban que dijese que había violación sistemática de DDHH, sectores del PC y del Frente Amplio (...) lo querían usar como instrumento para derribar al Gobierno de Piñera. ¿No recuerdan todas las consignas que se planteaban en 2019?".

"EL PC TIENE UNA RESPONSABILIDAD GRANDE"

Con todo, Aedo aseguró que "seguimos abiertos al diálogo y hoy están abiertas todas las opciones, todo el mundo está conversando" en torno al pacto de gobernabilidad de la Cámara, aunque -advirtió- "uno no siempre está obligado a cumplir un acuerdo cuando cambian drásticamente las condiciones de ese acuerdo".

Si aquel no se cumple, existe la opción de que la testera quede en manos de la derecha. "Es un costo, y por eso el Partido Comunista tiene una responsabilidad tan grande. Pero no se victimicen ahora y le echen la culpa a los demás, tienen al Gobierno entero moviéndose para lograr un nuevo acuerdo", emplazó.

[📻] Diputado Aedo: Yo me mantengo en la DC, la bancada tomó la decisión de permanecer. Si yo estuviese pensando en irme no estaría jugado en la protección de Micco y la historia de las Democracia Cristiana. Uno no abandona el barco en medio de la tempestad #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) November 2, 2022

INTERNA DC: ABOGA POR UNA MESA RENOVADA QUE INCLUYA PARLAMENTARIOS

Aedo también abordó la situación interna de la DC, que en las últimas semanas ha sufrido las renuncias de históricos militantes como los gobernadores Claudio Orrego y Patricio Vallespín y los senadores Matías Walker y Ximena Rincón, estos últimos figuras que -tal como el propio Aedo- estuvieron por el Rechazo en el plebiscito de salida.

"Yo me mantengo en la DC, y la bancada ha tomado la decisión de permanecer. Si yo estuviese pensando en irme no estaría jugado por entero en la protección de Micco y la historia de las Democracia Cristiana. Uno no abandona el barco en medio de la tempestad", manifestó.

Ad portas de la Junta Nacional DC de la próxima semana, el diputado abogó porque se constituya "una mesa renovada, integrada en que estén presentes los mejores de los nuestros, con diputados, algún senador y obviamente por qué no el propio Eduardo Frei, Andrés Zaldívar, entre otros".

"¿Dónde está la DC hoy? La DC está en la defensa de los habitantes frente a la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico. Joanna Pérez está a cargo de la comisión investigadora de crimen organizado, con amenazas de muerte: yo estoy a cargo de la investigadora del robo de madera que ha generado bastantes avances en la Macrozona Sur. La DC debe estar del lado del desarrollo económico, creemos en los derechos sociales, pero estos sin desarrollo económico son letra muerta, como pasa hoy en Argentina", concluyó.