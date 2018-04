Candidatos buscan convocar a militantes para las elecciones internas en la DC

A última hora del viernes oficializaron sus candidaturas a la presidencia de la Democracia Cristiana: el ex diputado Fuad Chahín y el militante Humberto Burotto, este último considerado al interior del partido como una opción más bien testimonial.

Y es que tras horas de conversaciones la disidencia no se sumó a la lista del ex parlamentario y tampoco levantó una opción propia, por lo que Chahín corre con ventaja.

Una de las grandes incógnitas es cuánta gente participará de los comicios internos fijados para el próximo 27 de mayo, teniendo en cuenta la crisis por la que pasa el partido tras la renuncia de dirigentes y de militantes históricos, además de los malos resultados electorales.

La última vez que hubo competencia interna, cuando la senadora Carolina Goic se midió con el diputado Víctor Torres en enero de 2017, participaron 22 mil militantes, por lo que el desafío es grande, como lo admitió Chahín.

"Vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme para que justamente el porcentaje de participación sea alto y que el número absoluto de votantes sea similar al que hemos tenido en otras elecciones", dijo el ex diputado.

"Ese es el desafío de las dos listas, convocar a nuestros militantes en un momento difícil, en un momento de incertidumbre, en un momento después de una derrota electoral, pero tenemos confianza que vamos a tener una participación importante", añadió.

Burotto: Nos ponemos al servicio del partido

En tanto, Humberto Burotto explicó sus razones para levantar una alternativa, que de hecho permitió que se realizara la elección, sosteniendo que quiere ofrecer una propuesta en medio del desencante que existe en la Falange.

"Eso produce desazón, por eso hemos construido una alternativa que dice 'no, aquí hay una voz que no ha sido tomada en cuenta, nos ponemos al servicio, no hay actitud mesiánica'", dijo el postulante a la testera de la DC.

"Nosotros queremos cambiar la actitud en la cual la directiva del partido era un trampolín a alguna parte, venimos a hacer un servicio, a reconstruir las bases, la organización y a hacer un esfuerzo gigante en la formación", recalcó.