Carmen Frei repudia "estatuto de garantía" de Jadue: "No aceptaremos imposiciones fuera de lugar"

La presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, repudió este domingo la idea del candidato comunista a La Moneda, Daniel Jadue, de exigir un estatuto de garantía a la falange y al Ejército de llegar a ser el próximo Mandatario.

A la espera de los resultados del balotaje de gobernadores regionales, la timonel dijo lamentar "declaraciones inoportunas y ofensivas del candidato del Partido Comunista", asegurando que su tienda "siempre ha condenado las dictaduras en cualquier parte del mundo, del signo que sean".

"Hemos luchado por la democracia, por la libertad y por los Derechos Humanos, y no vamos a aceptar imposiciones que me parecen fuera de lugar. Él está tratando de polarizar a nuestro país, y eso es retrotraernos a los años 60. El pasado fue muy doloroso, nos ha costado demasiado, y no vamos a aceptar la polarización", fustigó la ex senadora.

En ese sentido, valoró que los precandidatos de la Unidad Constituyente buscan solucionar los problemas de "las personas que hoy están sufriendo; de ahí no nos vamos a mover, y vamos a lograr la unidad de la centroizquierda para tener parlamentarios y un gobierno a partir de noviembre que representen esos problemas".

"No nos vamos a quedar en ofensivas del candidato del Partido Comunista, que sigue viviendo en el pasado (...) No aceptamos descalificaciones ni matonaje", apuntó Frei, y en esa línea, reafirmó que no saldrán del pacto para aunar al sector: "vamos a buscar dentro de nuestros aliados la mejor conducción que nos lleve al éxito".