Carmen Frei, timonel DC, busca "limar asperezas" con el PS y tacha al Gobierno de "inhumano"

Después de que la fallida inscripción de primarias de la Unidad Constituyente fracturara las históricas relaciones entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, la nueva presidenta de la falange, Carmen Frei, declaró que una de sus misiones es "limar asperezas" con esa tienda, y con las demás de la ex Concertación.

"El bien de mi país y de su gente va más allá de poner o no la otra mejilla. Hemos trabajado durante muchos años, reconquistamos la democracia con heridas mucho más profundas que las que podamos tener ahora con el Partido Socialista y los demás partidos de Unidad Constituyente y la oposición, y en eso voy a trabajar", anticipó en El Diario de Cooperativa.

En resumen, con la colectividad que dirige Álvaro Elizalde "vamos a limar asperezas, vamos a conversar francamente y no nos vamos a mandar recados por los diarios, sino que en persona y cara a cara trataremos de todos reconocer los errores, pero al mismo tiempo mirar para adelante".

"A la gente no le interesa que estemos enfrascados en disputas: 'que dije, que no dije, que llamé, que no llamé'. Yo no voy a caer en eso, estoy por encima de eso", sentenció la ex senadora, sobre todo en vista de la crisis sanitaria y económica que sigue vigente.

"El Gobierno ha sido, como todos sabemos, frío, inhumano, y no ha dado las soluciones concretas, y vamos a trabajar justamente con todos nuestros parlamentarios en lograr una agenda social que responda a las necesidades de la gente", emplazó.