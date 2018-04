Carolina Goic por crisis DC: Asumí la responsabilidad política cuando correspondía

La ex candidata presidencial Carolina Goic aseguró en Cooperativa que lamenta la renuncia de militantes a la Democracia Cristiana y recordó que asumió la responsabilidad política de la crisis del partido al presentar su renuncia a la presidencia.

En conversación con Lo Que Queda del Día, Goic aseveró que el partido se encuentra en "un momento difícil, doloroso. Cualquier militante que se vaya es una pérdida y que sea Soledad Alvear, con la trayectoria que ha tenido en el partido ministra, candidata presidencial, presidenta del partido, senadora y una mujer destacada y rigurosa (...) es una pérdida lamentable, dura, que tiene que llevar a la reacción de todos los actores en el partido".

"A mí me preocupa y me duele que se vaya Soledad, que se vayan otros militantes pero más me duele que se vayan los jóvenes, porque un partido que no es capaz de retener a los jóvenes es un partido que sin duda no tiene mucho futuro", planteó.

Al ser consultada sobre posibles responsabilidades en el momento actual de la colectividad, Goic respondió que "está el ánimo de reconocer y hacer autocrítica, y en eso yo asumí la responsabilidad política cuando correspondía y por eso dejé la presidencia del partido tras las elecciones".

"Lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es dejarnos de mirar y sacar cuentas respecto del pasado, y más bien pensar como somos un partido moderno, con una estructura mucho más abierta, donde no se nos vayan los jóvenes", sostuvo.

La senadora añadió que "hay que dejar de usar minutos de radio y páginas de diario en peleas internas".

"Los partidos no pueden seguir en las mismas prácticas de antaño, mirando para atrás, sino que tienen que ser instituciones más transparentes, más dialogantes, más abierta, no tan rígidas, que además pongan al centro la transparencia, la ética en política", puntualizó.

[Audio] Carolina Goic por crisis DC: Me duele que se vayan los jóvenes del partido https://t.co/w1dqdU6go1 pic.twitter.com/1nZSjgSAdX — Cooperativa (@Cooperativa) 23 de abril de 2018

Además, la parlamentaria criticó la designación de Pablo Piñera, hermano del Presidente, como embajador en Argentina, ya que le "molesta que en campaña se diga una cosa y que se cambie en la Presidencia de la República".

Gutenberg Martínez ya tiene "decisión tomada" sobre continuar en la DC

El Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, realizado este lunes, estuvo marcado por la renuncia al partido de la ex ministra Soledad Alvear y la ausencia de su esposo, Gutenberg Martínez, quien aún no se ha pronunciado sobre su futuro en la colectividad.

Sobre esto último, el ex timonel de la falange sostuvo que ya tiene "una decisión tomada" y, además, comentó las declaraciones del senador Francisco Huenchumilla, quien sostuvo a La Tercera que tanto Martínez como Alvear "tienen responsabilidad en la crisis DC".

"Francisco es un muy buen amigo de muchos años y no tengo ningún ánimo, y esa es la línea central de lo nuestro, de dejar de reconocer la obra de la DC, que es parte de nuestra historia y de nuestro compromiso. Mi idea es con quienes me mantenga ligado hacia el futuro, voy a seguir usando la expresión camaradas con todos aquellos con los cuales me aúna el ideal humanista cristiano", dijo Martínez a 24 Horas.

Fuad Chahín por renuncias: "Son pérdidas dolorosas"

Las renuncias de militantes impactaron a la falange en medio de la conformación de las listas para la presidencia de la DC y, de momento, el único en carrera es el ex diputado Fuad Chahín, quien lamentó "profundamente que haya renunciado Soledad Alvear y que se vayan otros de los nuestros".

"Son pérdidas dolorosas, pero lo más importante es preocuparnos de quienes han tomado la decisión de quedarse, para que seamos realmente capaces de buscar una alternativa de conducción que permita revitalizar el partido", sentenció.