Críticas internas en la DC por no invitar a presidentes de la ex Nueva Mayoría a cambio de mando

Con algo de polémica se desarrollará durante la tarde de este viernes el cambio de mando en la Democracia Cristiana donde asumirá la presidencia el ex diputado Fuad Chahín, ya que al acto no fueron invitados los presidentes de los partidos de la ex Nueva Mayoría, salvo el líder radical Ernesto Velasco, dado que con ese partido trabajan de manera conjunta en la Cámara.

La situación generó los primeros cuestionamientos internos pues a juicio de muchos no era la señal que se esperaba.

"Sin duda que ha generado mucho ruido innecesario el que no se haya invitado a otros representantes de otras fuerzas políticas, tanto de Gobierno como de oposición, que el partido no haya aprovechado de formalizar invitaciones", dijo el senador y jefe de bancada Jorge Pizarro.

"Hay un dicho que dice que lo cortés no quita lo valiente, cuando se está en un escenario político como el que vive Chile hoy, con una diversidad importante de partidos, lo lógico y natural es invitar a los representantes de todas las otras fuerzas políticas", añadió.

Chahín: Es un acto interno

No obstante, Chahín aseguró que la actividad es un acto interno en donde busca hablarle a los militantes de la DC y no a los dirigentes de la oposición, pues para ello habrá reuniones bilaterales.

"Este es un acto de la Democracia Cristiana y lo que busca es el reencuentro de los democratacristianos en un acto interno, donde queremos hablarle a nuestro partido y queremos comprometernos con Chile y le vamos a hablar también al país", comentó el ex parlamentario.

"Este no es el acto de una coalición ni mucho menos, nuestra idea no es enviarle mensajes a través de discursos al resto de la oposición, no creo que esta sea la instancia para enviar recados, porque para eso vamos a tener conversaciones", recalcó.

PS invitó desde la DC al Frente Amplio a discusión programática

Contrariamente, el Partido Socialista convocó desde la DC al Frente Amplio a su Conferencia de Organizaciones y Programas que va a definir el rumbo de la colectividad y que se inicia esta tarde, aunque la Falange se excusó por su actividad.

El presidente del PS, Álvaro Elizalde, consideró que no se debe excluir a nadie y manifestó que espera trabajar con Chahín, con quien fijará un encuentro.

"Nos parece que es fundamental la participación de la DC en este esfuerzo, creemos que la DC es una contribución para los desafíos que tenemos por delante y hoy asume una nueva directiva y hemos comprometido una reunión bilateral para coordinar esfuerzos comunes para el futuro", indicó.

"Pero hay otros actores que también deben sumarse a este esfuerzo, este es un esfuerzo del cual no se puede excluir a nadie", aseveró.

En el debate que se extenderá hasta este sábado, parte de la tabla de discusión será que el PS se planteará como un partido feminista.