DC alista sus elecciones internas en medio de temores de baja participación

Es una de las elecciones de directiva más complejas en la Democracia Cristiana de los últimos años, dados los malos resultados electorales, quedando en quinto lugar en las presidenciales y por la dramática caída de parlamentarios electos, además de la renuncia de militantes e históricos, como Gutenberg Martínez y Soledad Alvear.

Por ello, los dos candidatos a encabezar el partido -Fuad Chahín y Humberto Burotto- han recorrido el país en sus diálogos con los militantes para motivar la participación en los comicios y que está no sea muy baja, como temen algunos en la colectividad.

En las últimas elecciones internas, cuando la senadora Carolina Goic se midió con el diputado Víctor Torres, fueron alrededor de 20 mil los militantes que participaron, algo que en la actualidad se ve con distancia.

Un grupo de ex autoridades también se sumó al llamado a estar presente en el proceso, entre quienes se cuentan a los ex ministros del Interior Carlos Figueroa y Edmundo Pérez Yoma, los ex directores del Banco Central Carlos Massad y José de Gregorio, además del economista Ricardo Ffrench-Davis.

"Cuando uno es militante de un partido también debe participar en las elecciones, hacer el esfuerzo y especialmente en estas circunstancias en que han sido momentos difíciles para el partido y muy importante que haya gente que quiere tomar el mando para conducirlo en una nueva etapa", dijo el economista.

Algunos militantes ya anunciaron que se marginarán del proceso, como el senador y ex presidente DC Ignacio Walker, quien dijo que prefiere abstenerse, y como el ex ministro Belisario Velasco, quien escribirá el nombre de "Renán Fuentealba" en el voto.

En tanto, quien declinó competir, el senador Francisco Huenchumilla, dijo que participará de la votación, aunque no aclaró si lo hará por alguno de los contendientes.

"Soy militante de la DC, por lo tanto voy a ir a votar. El voto en todo Chile es secreto", manifestó el parlamentario.

Desde la actual directiva, el secretario nacional, Gonzalo Duarte, desdramatizó los dichos como los de Walker.

"No creo que los militantes vayan a ir a un local de votación para no votar. Yo creo que van a ir, van a participar y van a generar una nueva directiva que todos esperamos que sea representativa, unitaria, y que permita normalizar plenamente la conducción del partido", aseveró Duarte.

La actual directiva solicitará al Servel que supervise el proceso para el que habrá 280 locales de votación a nivel nacional el próximo 27 de mayo.