DC definirá a su nueva directiva este domingo enfocada en mantener relaciones con gobierno de Boric

Este domingo la Democracia Cristiana definirá a su nueva directiva, tan solo dos días después de no aparecer en el gabinete del Presidente electo, Gabriel Boric.

Este hecho marcó un fin en el ciclo de trabajo de fuerzas de centro izquierda, ya que los históricos aliados políticos de la DC -como el PS y el PR- sí tuvieron designaciones de ministros, escenario en el que el partido respondió mediante un comunicado publicado por la timonel falangista, Carmen Frei, quien valoró el anuncio del equipo del próximo Gobierno y recordó que la tienda ha comprometido colaboración.

Una de estas listas la preside el alcalde de la Granja, Felipe Delpin, quien tiene de vicepresidenta a la ex candidata presidencial Yasna Provoste. Sobre la posición actual de la DC en la centro izquierda, apuntó entre las causas la gestión del ex timonel y actual convencional constituyente Fuad Chahin.

"Fue crucial, determinante, la visita a La Moneda que hizo el ex presidente Fuad Chahín, que fue absolutamente inconsulta a la Mesa Nacional, eso generó ese alejamiento con el Partido Radical, Socialista y el PPD principalmente. Sin lugar a dudas, por esa actitud, esa conducta de acercarse al Gobierno, de negociar con el Gobierno de forma individual y que no estábamos absolutamente de acuerdo en la Mesa Nacional y que no se nos consultó", expuso.

Otra de las listas es la encabezada por la diputada Joanna Pérez, quien dijo, respecto al nuevo Gobierno, que "más que alianza, yo diría que vamos a estar disponible a conversación".

"Nosotros dimos el apoyo sin condiciones y dijimos que no seríamos parte del Gobierno. Efectivamente, hay personas que sienten que son necesarias para acompañar, apoyar en ideas, propuestas y voluntades de los acuerdos, y eso es lo que mueve la DC, un partido que siempre ha colaborado por el bien de Chile. Nuestra principal alianza será con la ciudadanía", enfatizó.

La tercera lista está dirigida por Diego Calderón, ex presidente de las Juventudes DC, quien recalcó que ellos no sólo creen necesaria una actualización en el partido, "sino que creemos que es indispensable y prácticamente una cuestión de supervivencia el que seamos capaces de volver a tener cierta unidad de propósito y hacer un recambio efectivo, no solamente de ideas, sino también de rostros que permitan reconfigurar finalmente el diálogo con la ciudadanía".

"Y eso creemos que lo representa de la mejor manera nuestra lista, que es una lista de gente que no ha estado en la conducción del partido".

Dos días después de definida la nueva mesa directiva falangista, el Consejo Nacional tendrá una reunión extraordinaria.