DC realizó su Conferencia del Mañana: "Lo que nos une es estar a la vanguardia"

La Democracia Cristiana realizó este sábado la primera versión de su congreso "Conferencia del Mañana" al que acudieron académicos, políticos y representantes de la sociedad civil, para profundizar el debate en materia como migración, feminismo, protección social, trabajo, seguridad e inteligencia artificial.

El encuentro, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es una de las actividades que comprende el Sexto Congreso Nacional de la DC que tendrá lugar en marzo próximo.

El presidente de la falange, Fuad Chahín, destacó la "extraordinaria convocatoria que ha tenido esta 'Conferencia del Mañana' (...). Nosotros estamos convencidos que tenemos una responsabilidad con nuestro país; una responsabilidad con nuestra sociedad; y debemos ser capaces de abordar propositivamente los desafíos de futuro".

"Creo que lo que nos une es estar a la vanguardia, en el debate de las ideas, de las respuestas. El gran desafío que tenemos como partido es ser una fuerza que sea capaz de renovarse a partir de nuestros principios y valores que mantiene vigencia pero con propuestas de cara a lo que son los desafíos económicos, políticos, sociales, culturales que nos depara el futuro", puntualizó

La Presidenta de la Comisión Congreso DC, Laura Albornoz, remarcó que "nosotros estamos preocupados de los temas de futuro, y queremos tomarnos la pausa –como decía el Presidente Fuad Chahin- para hacer las reflexiones correspondientes, hacernos cargo de las reflexiones de la ciudadanía".

"Hay una sala que está hablando de populismo, que son una amenaza hoy para el mundo. Este proceso sigue durante todo este año en las regiones del país. Por eso quiero más que nada invitar a los ciudadanos a que puedan unirse en el debate para que en definitiva podamos discutir, disentir y también acompañarnos en las ideas que hoy nos interesan mucho", resaltó.

Asimismo, agradeció a "quienes no pertenecen a nuestras filas, por colaborar en este debate amplio y respetuoso. Sólo estamos preocupados de los temas de futuro, para hacer las reflexiones correspondientes y hacernos cargo de las preocupaciones de la ciudadanía".

"Queremos estar en el futuro"

La senadora Carolina Goic afirmó que "lo importante hoy día es cómo la Democracia Cristiana como partido asume los desafíos. Se abre el debate. Y ese debate hoy día no es la polarización entre derecha e izquierda. El debate es si miramos al pasado o miramos al futuro. Y nosotros queremos estar en el futuro".

"Hoy día estamos acá con representantes de otras tendencias, o que están en la sociedad civil, desde el mundo científico, para dar esas respuestas. Chile necesita una política distinta y acá estamos dando un paso", finalizó.

La senadora Ximena Rincón sostuvo que "la Democracia Cristiana está trabajando para ese Chile que nos tiene que convocar a todos. No más ultrones, ni de izquierda ni de derecha. No más exponer a nuestro país como ocurre en el barrio y en el vecindario, donde hay situaciones dramáticas que se viven y que nosotros no queremos vivir".

Alcaldes buscan aportar una "mirada local"

También participaron alcaldes, entre ellos la jefa comunal de Peñalolén, Carolina Leitao, "esta conferencia es muy importante desde el punto de vista que mirar el mañana no puede ser sin mirar el mundo local".

"Hoy día, las discusiones están dadas en el mundo local, respecto a la seguridad, la equidad, la mirada de barril la convivencia, hay muchos temas que pasan por lo local, y como alcaldes y alcaldesas queremos ser parte de este proceso y que los temas que viviendo nuestros ciudadanos los podamos incorporar", dijo la también militante DC.