Definitivo: Francisco Huenchumilla se bajó de la carrera por presidir la DC

El senador DC y ex intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, decidió no postularse a la presidencia de la Democracia Cristiana.

De esta manera, el único en carrera es el ex diputado Fuad Chahín.

La confirmación la entregó Huenchumilla en una carta dirigida al diputado Víctor Torres, encargado de coordinar la lista que competiría con Chahín.

Senador Huenchumilla declina postular a la presidencia de la DC @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) 24 de abril de 2018

"He tomado la decisión de no competir en esta elección interna de la DC. Con mi participación no quiero legitimar un procedimiento interno en la toma de decisiones que está, entre otras, en la base de nuestros males", expresó el parlamentario en la misiva.

La elección de la nueva directiva nacional de la DC se da en medio de la crisis generada por la renuncia al partido de la ex ministra Soledad Alvear y los rumores cada vez más fuertes de que su marido, el también militante histórico Gutenberg Martínez, seguirá su camino.

De hecho, Huenchumilla apuntó, en su carta, a Alvear y Martínez, sosteniendo que "todos somos responsables" de la crisis en el partido, "pero unos más que otros".

"Aquellos que por años controlaron el poder interno son, sin duda, los principales responsables y que ahora, con un lenguaje de terciopelo, buscan pretextos desgastados para justificar su salida", aseguró.

El senador acusó que "no tuvieron, en su momento, la visión estratégica para entender que los procesos políticos no se controlan simplemente mediante maquinarias internas, sino con ideas y propuestas sobre los problemas y el futuro de Chile. El mundo cambió y nosotros seguimos con más de lo mismo; por ello la ciudadanía nos dio vuelta la espalda".

Carta al Dip Victor Torres.En la vida y en la politica hay que tomar decisiones. pic.twitter.com/Y3TSlEOCko — Senador Francisco Huenchumilla Jaramillo (@fhuenchumilla) 24 de abril de 2018

Jorge Pizarro: "En la práctica, no hay elección"

La bajada de Huenchumilla de la carrera por presidir la DC tomó por sorpresa a la disidencia, que tomó con pesar la decisión y, de hecho, el presidente de bancada, Jorge Pizarro, fue tajante: "En la práctica, no hay elección. ¿Qué elección va a haber? ¿De qué? ¿Entre quiénes?".

El senador indicó que "hoy no sólo hay un problema de convivencia interna muy delicado, muy malo, sino que no tenemos capacidad de propuesta, no tenemos la disciplina necesaria para que lo que vaya acordando el partido tenga la suficiente legitimidad para que sea aceptada por todos".

Pizarro dio cuenta que "la sensación de vacío, de default del partido, es muy grande".

Partidarios de Chahín afirman que "es el momento de la generosidad"

Por su parte, entre los partidarios de Chahín molestó la forma en que Huenchumilla se bajó de la carrera con los cuestionamientos de la carta, pero decidieron optar por reforzar el mensaje de unidad.

Sobre la posibilidad de conformar una sola mesa de consenso, el encargado de campaña, David Morales, reconoció que están dispuestos a conversar.

"Nosotros hemos estado desde el primer momento en dispocisión de conversar con todo el mundo. Lo único que pedimos es que exista la misma coherencia y la misma unidad de propósito", expresó.

Morales agregó que "la DC no necesita tener quintas columnas adentro y en la medida que las personas que quieran trabajar por el partido, que quieran integrarse, tengan la misma mirada que tenemos nosotros de lo que debe ser el desarrollo del partido, no representa ningún problema".

"Todo lo contrario, éste es el momento de la generosidad, de la grandeza", sentenció.

El plazo para inscribir las listas para la presidencia de la DC vence a la medianoche de este viernes.