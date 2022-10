Diputado Aedo: La gran diferencia en la DC es que algunos desean ser parte del Gobierno y otros no

Tras la renuncia a la Democracia Cristiana del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, el jefe de bancada de la falange, Eric Aedo, estimó que es importante reconciliar los afectos, pero también apuntó que hay sectores del partido que "desean a toda costa ser parte del Gobierno".

El diputado dijo lamentar la partida del expresidenciable en El Diario de Cooperativa, "pero creo que en los momentos de crisis, uno no abandona el barco, no deja el timón. Creo que era el momento de dar una batalla al interior del partido para recuperar no sólo la unidad interna, sino que la Democracia Cristiana tiene una posibilidad enorme después del resultado del plebiscito de ser un aporte al país desde el centro político, desde transformaciones con pausas y con acuerdos".

Según el parlamentario, la convocatoria de la militancia a una Junta Nacional obedece a lo anterior, tanto por la necesidad de una reflexión con motivo del plebiscito de salida, como porque "necesitamos una mesa partidaria que sea de transición, que vuelva a aunar los afectos entre nosotros. Creo que se han perdido".

En ese sentido, consideró que la directiva interina que encabeza Aldo Mardones "no está logrando" aquello, porque si lo hiciera "probablemente no estaríamos conversando de la partida de Claudio Orrego, quien entre sus fundamentos dice que ya no hay afecto (...) No ha estado a la altura de asumir este tremendo desafío".

"LA DIFERENCIA NO ES IDEOLÓGICA"

Tomando como ejemplo su acompañamiento al senador Francisco Huenchumilla en los diálogos por una nueva Constitución, remarcó que las posturas de quienes apoyaron el Apruebo o el Rechazo "son complementarias, y eso es lo que hay que entender: no son miradas que se anulan unas a otras, eso es lo que no entiende la Democracia Cristiana. A veces la pasión no deja espacio a la reflexión".

A pesar de la división actual de la falange, consideró como principios que la unen "la defensa y el apoyo irrestricto a un sistema democrático (...), creemos en los derechos sociales, pero que muchísimos deben ir acompañados de un sistema y una economía que funcionen (...), el derecho a la vida, el derecho a la libertad de elegir también es un principio importante, y por eso lo traducimos en la reforma de pensiones".

En concreto, Aedo aseveró que "la diferencia no es ideológica; la gran diferencia que hay en la Democracia Cristiana es que hay algunos que desean a toda costa ser parte del Gobierno, y otros creemos que no. Y puedo decir responsablemente que la bancada de diputados democratacristianos no quiere ser parte del Gobierno; creemos que estamos bien fuera y cooperando con el Gobierno".

PERFILA A RINCÓN Y WALKER COMO PRESIDENCIABLES

Respecto a los desafíos futuros del partido, el diputado apuntó que "la Democracia Cristiana tiene tres candidatos presidenciales tremendamente importantes luego del 4 de septiembre: sin duda, Claudio era uno y lamentablemente partió. Creo que están Ximena Rincón y Matías Walker, que se han ganado un espacio importante en la ciudadanía".

En esa línea, "creo que la Democracia Cristiana aún cuenta con un capital político para poner a disposición del país, y por eso es tan importante hacer este cambio en la directiva y en nuestros comportamientos, y si no lo hacemos, nos vamos a dar una farra de aquellas en la historia del país (...) hay que aprovechar de no perder los liderazgos que tenemos, de cuidarlos, no dejarlos partir con tanta facilidad".

Por otro lado, entre sus candidatos para la eventual mesa de transición, propuso a personas como el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle o el extimonel Andrés Zaldívar, así como a los legisladores Joanna Pérez, Alberto Undurraga o el propio Walker, pues "los parlamentarios tenemos que jugar un rol en estos minutos difíciles del partido".