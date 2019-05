Diputado Soto tras ser sacado de comisión: "Parece que en la DC no hay libertad de expresión"

El diputado DC Raúl Soto fustigó la posición "autoritaria" de la Democracia Cristiana, luego de que la bancada enviara un oficio a la Secretaría de la Cámara Baja para informar que su decisión de sacarlo de la Comisión de Trabajo, que él presidía, y nombrar en su lugar a Gabriel Silber.

Soto tuvo el voto dirimente cuando se rechazó la idea de legislar la reforma a las pensiones el pasado lunes en la mencionada comisión, hasta donde deberá volver la iniciativa luego de ser aprobada en la Sala –con votos DC y PR-, instancia en la que el diputado también votó en contra de la idea de legislar.

Desde la DC señalaron que hubo gran molestia por la alusión que hizo Soto hacia el final de la sesión en la Sala, en relación con que los que antes se destacaron por defender o luchar contra la dictadura terminaron siendo aplaudidos por la derecha.

Tras conocerse la decisión del partido, Soto sostuvo en conversación con el panel de El Primer Café que, "desde el punto de vista reglamentario, en derecho público no se puede hacer nada que no esté expresamente permitido, y el reglamento es totalmente claro respecto a cuáles son las causales de remoción del cargo de presidente de una comisión".

En ese sentido, aseguró que como ese cargo "se elige por votación democrática de los miembros de la comisión y no de las bancadas, no podría, por una simple decisión de un jefe bancada, removerse a un presidente de una comisión que fue electo de esa manera; no hay precedentes respecto a esta situación".

Asimismo, sostuvo que fue una decisión política "equivocada, apresurada", y criticó que "mi partido es democrático y no puede actuar de manera autoritaria cuando hay diferencias políticas que se dan en el marco de un debate democrático en una institución democrática como la Cámara (...) esas diferencias deben respetarse, tenemos que ser pluralistas, democráticos, tolerantes, y lamentablemente aquí hay una actitud que va en la dirección contraria que espero se pueda retrotraer".

Diputado Raúl Soto y rechazo a idea de legislar reforma de pensiones: Conversaciones siempre hay, pero acuerdo no había https://t.co/eSdtdJ5oU2 #LaCooperativa — Cooperativa (@Cooperativa) May 17, 2019

Respecto a su doble rechazo a la reforma, desmintió que faltara a un acuerdo de la DC: "Es falso, acuerdo no hubo, y que yo sepa nadie lo ha dicho. El propio jefe de bancada señaló que no había acuerdo de bancada respecto a la votación y que iba a haber libertad de acción, pero parece que en esta bancada y en este partido no hay libertad de acción ni libertad de expresión".

Pese a que ayer no descartó "reevaluar su permanencia" en la DC, en la conversación con Cooperativa afirmó que no le dan ganas de dejar la Falange. "Tiendo a tomar las decisiones de forma bastante razonable, reflexionadas, no sobre la contingencia. He recibido tanto apoyo de camaradas de todo el país en las últimas horas que en definitiva me hace replantearme mi estado de reflexión que en un momento manifesté", dijo.

Cabe reccordar que a inicios de esta semana el timonel DC, Fuad Chahín, dejó a Soto la responsabilidad de determinar su voto en la Comisión, en representación del partido, y aseguró que lo respaldarían "tome la decisión que tome".

Comisión apoya a Soto y expresó su "desacuerdo" con remoción

En esa línea, los integrantes de la Comisión de Trabajo le manifestaron su apoyo y expresaron su "desacuerdo" con la decisión del partido, por lo que llamaron "al secretario de la Cámara (...) a rechazar la solicitud de reemplazo formulada por el jefe de comité de la Democracia Cristiana y ratificar la permanencia en el cargo del diputado Raúl Soto".

Aquello porque, explicaron en un comunicado, aunque "es cierto que el Reglamento de la Cámara de Diputados reconoce al respectivo jefe de comité la facultad de solicitar el reemplazo permanente de un miembro de una Comisión, lo que debe ser autorizado por el secretario de la Cámara (...) estimamos que en el caso del presidente de una Comisión, deben aplicarse las reglas especiales que el propio Reglamento contempla para quien detenta tal cargo".

"Cualquier otra interpretación llevaría al absurdo de concluir que los jefes de comités pueden terminar con las presidencias de las comisiones permanentes de la Cámara, aun sin la voluntad del afectado ni de la respectiva comisión legislativa", plantearon.

"Los integrantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social elegimos democráticamente al diputado Soto como presidente", aseveraron, por lo que -advirtieron- "su mandato se extenderá mientras cuente con la confianza de esta Comisión o mientras no presente su renuncia al cargo. No existe en el Reglamento de la Cámara otra forma de remoción de los presidentes de las comisiones".