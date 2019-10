Fuad Chahin: "El sistema nos obliga a ponernos de acuerdo con el Frente Amplio"

El presidente de la DC abordó la necesidad de pactos en las futuras elecciones de alcaldes e intendentes, "para no regalarle en bandeja el triunfo a la derecha".

Afirmó que el Gobierno consiguió esta semana "una victoria pírrica" al fracasar la acusación constitucional contra Marcela Cubillos.



El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, abordó la necesidad de formar pactos dentro de la oposición en miras a las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales del próximo año.

"Tenemos disposición, pero sobre la base de respetar el espacio político de cada uno. Tenemos diferencias con el Frente Amplio, pero el sistema electoral nos obliga a ponernos de acuerdo para no regalarle en bandeja a la derecha la mayoría de las gobernaciones regionales y los municipios", ejemplificó Chahin en declaraciones a La Tercera.

"La consistencia política programática la vamos a buscar en la elección de concejales, pero en el resto estamos obligados a ser pragmáticos", agregó el timonel, que puso en otro contexto a la elección por el sillón de La Moneda.

"La presidencial tiene una gran diferencia: que tiene una segunda vuelta. Probablemente existan dos grandes primarias de la oposición, una del Frente Amplio a lo mejor incluso con Unidad para el Cambio, y otra donde ojalá participe desde Ciudadanos hasta Convergencia Progresista pasando por la DC. Bueno, bienvenidos sean, que tengamos esas dos grandes primarias", indicó.

"Extremistas del diálogo (con la oposición y el Gobierno)"

Consultado sobre la posibilidad de avanzar hacia nuevos diálogos de coalición, señaló que "eso requiere marcos programáticos, pero también valóricos muy claros". De cualquier modo, afirmó que él no tiene "ningún problema en (...) conversar con Guillermo Teillier, como tampoco con el Frente Amplio ni con nuestros exsocios de la Concertación y tampoco con Ciudadanos".

"Podemos tener diferencias históricas respecto de muchos temas con el resto de la oposición, podemos tener diferencias coyunturales con algunos proyectos, pero si somos capaces de tener una agenda de futuro la verdad es que podemos nuevamente construir un programa que vuelva a encantar a Chile", especuló.

"Nuestro diálogo con la oposición debiera ser mucho más fluido y estamos deseosos de eso, así como también de conversar con el Gobierno para ver cómo mejoramos sus proyectos. Nosotros somos extremistas del diálogo", remató.

Cubillos sin margen

Fuad Chahin comentó también el fracaso que vivió la oposición esta semana en la Cámara de Diputados, al rechazarse la acusación constitucional contra Marcela Cubillos; en parte con votos de la DC: de los diputados Jorge Sabag y Matías Walker.

"Quedé muy tranquilo, porque la inmensa mayoría de nuestros diputados votaron a favor no por presión, no por orden de partido, sino que por convicción. No comparto la posición de los diputados que no estuvieron por aprobar, pero lo respeto", señaló.

El ex parlamentario agregó que en este episodio "el Gobierno tuvo una victoria pírrica, porque todos han coincidido que estamos ante una muy mala gestión y un estilo absolutamente inaceptable de hacer política" por parte de la ministra.

"Hasta antes de esta acusación nadie había puesto los ojos en lo que estaba ocurriendo con la implementación del sistema de Nueva Educación Pública. Creo que la ministra Cubillos ya no tiene margen para seguir boicoteando esa reforma", advirtió.