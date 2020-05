Fuad Chahín: La unidad de la oposición debe tener contenido desde los objetivos

Una carta de los ex ministros Ignacio Walker y Jorge Burgos en la que plantean que la Democracia Cristiana, partido en el que militan, debe mantener un perfil propio y diferenciarse de la izquierda, reabrió el debate sobre la unidad en la oposición.

La misiva, titulada "La DC después de la pandemia", plantea que no es la hora de la unidad en la oposición sino que de la diferenciación y añade que "la tarea de la Falange es responder a un electorado de centro que, por desatendido, fue conquistado por la derecha".

"La DC tiene que marcar su propio perfil e identidad desde la perspectiva de la diferenciación (y no de la unidad por la unidad) y de un centro reformista que se resiste a ser arrastrado por una izquierdización que llegaría a constituirse, una vez más, en un verdadero subsidio político a la derecha", añade la carta publicada en un matutino.

Desde la directiva de la colectividad liderada por Fuad Chahín dijeron coincidir en algunos puntos y diferir en otros, pero consideró que la unidad de la oposición sí puede darse, siempre que se respeten las diferencias.

"A mí me parece que, más que un concepto errado, es un concepto vacío. Creo que la unidad de la oposición debe tener un contenido desde el punto de vista de los objetivos, desde el punto de vista programático, tiene que ser una unidad en la diversidad, no en la uniformidad. Es decir, que seamos capaces de entender que somos partidos distintos y no pretender subyugar a un partido a los intereses de otro", comentó el presidente de la DC.

Teillier: La oposición puede ponerse de acuerdo en objetivos comunes

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, reconoció que no será posible conformar un conglomerado como fue la Concertación o la Nueva Mayoría, pero sí ponerse de acuerdo en algunos temas, poniendo como ejemplo la unidad con la que han actuado frente al ingreso familiar de emergencia.

"No va a haber un conglomerado único. Yo no creo tampoco eso, pero algunos hablan de que hay cinco oposiciones, y una de esas oposiciones es la Democracia Cristiana, pero estas oposiciones pueden ponerse de acuerdo en objetivos comunes: pueden ser uno, dos, tres, cinco, y eso va abriendo camino a otros acuerdos y a una política más clara", dijo el parlamentario.

En tanto, desde el Frente Amplio, el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) dijo que es legítimo que desde la DC se plantee un perfilamiento, pero en temas centrales es necesario ponerse de acuerdo.

"A mí me hace sentido tener un multipartidismo que represente, por decirlo así, tres tercios de la sociedad, y desde ese punto de vista haya que entenderse. No creo que haya una sola oposición", dijo Boric.

"Yo creo que el planteamiento de Burgos y Walker, que representan el ala más conservadora de la DC, es legítimo. El punto es que también tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo en pos del bien común en ciertas cosas que son importantes para Chile, como por ejemplo la Renta Básica de Emergencia que se está discutiendo hoy día en el Congreso, donde hemos logrado tener unidad", añadió el legislador.