Humberto Burotto: Represento una autocrítica que han hecho las bases de la DC

El candidato de la disidencia a conducir la Democracia Cristiana, Humberto Burotto, detalló en conversación con El Diario de Cooperativa los argumentos que sustentan su postulación afirmando que representa la autocrítica que han hecho las bases del partido.

El militante expresó que "yo represento una autocrítica muy profunda que han hecho las propias bases del Partido Demócrata Cristiano respecto a la forma en que se ha conducido el Partido Demócrata Cristiano y cómo se ha desperfilado su vocación de reforma y de cambio".

Sobre la candidatura de su contendor, el ex diputado Fuad Chahín, apuntó que representa una opción "de continuidad a como lo ha hecho la conducción de la Democracia Cristiana y que ha dejado un estado de baja votación, de desorganización de la estructura partidaria y, de alguna forma, no ha respondido de manera adecuada frente a los problemas de corrupción que ha vivido la política, no sólo la Democracia Cristiana".

A juicio de Burotto, "nosotros tenemos que democratizar la democracia y esas tareas que eran esenciales de la Democracia Cristiana no han sido plenamente asumidas, ha habido una suerte de achanchamiento (sic) en la cual la clase política, los dirigentes políticos, se acostumbraron a las sandías caladas, a no competir, perdieron el contacto con la ciudadanía".

El postulante a la presidencia de la DC remarcó que "la elección última, que demostró uno de los mayores fracasos electorales de la Democracia Cristiana, además demostró una chapucería enorme en la conducción al llevar a la Democracia Cristiana y aislarla".

"La posibilidad de que la Democracia Cristiana sea un actor es en coalición con otros tras grandes reformas, es por eso que tenemos que hacer un Congreso y definir cuáles son esas grandes reformas y, al mismo tiempo, construir las alianzas con quienes les hemos dado Gobierno a Chile, con quienes están por posiciones democráticas y quieren cambios en la sociedad chilena y esos no están en la derecha", añadió.

Burotto concluyó que "nosotros creemos que hay que construir mayorías para ganar las elecciones municipales, creemos que hay construir mayorías para pasar la prueba de la descentralización en Chile, que van a ser los Gobiernos Regionales y eso obliga a coaliciones que logren reunir sobre el 40 y sobre el 50 (por ciento) más uno de los votos".