"Indecorosa": DC lamenta intervención de la ODCA por su apoyo a Jeannette Jara

La Democracia Cristiana (DC) chilena catalogó como una "intervención indecorosa" la suspensión temporal anunciada por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) a raíz de su apoyo a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

La organización, que agrupa a los partidos demócratas cristianos de una veintena de países de Latinoamérica, emitió un comunicado el sábado en el que rechaza el apoyo de la Falange a la abanderada del PC, señalando que es "incongruente con los principios humanistas cristianos y democráticos que la ODCA representa, los derechos humanos, la libertad individual, el pluralismo político y el rechazo categórico a cualquier forma de autoritarismo".

Por lo anterior, el diputado Héctor Barría (DC), jefe de bancada de la Falange, manifestó su rechazo a la sanción: "Lamentamos la decisión de la ODCA. No corresponde a una organización que, si bien podemos coincidir en diversas ideas, tome decisiones contra la política nacional".

El parlamentario catalogó la decisión como "una intervención que creo que es bastante indecorosa, más aún cuando la DC en Chile tiene ciertas particularidades que la han diferenciado de otras DC en Latinoamérica y en el mundo".

"Creo que hay que estar atentos a los nuevos tiempos y tener capacidad de diálogo", concluyó el legislador.

Aedo: "¿Qué pretende la ODCA? ¿apoyar a un gobierno de ultraderecha?"

A los cuestionamientos se sumó el diputado Eric Aedo (DC), que advirtió: "Habría que preguntarle a la ODCA qué pretende en segunda vuelta, si la segunda vuelta es entre Jeannette Jara, por ejemplo, y el candidato de ultraderecha (José Antonio) Kast, la ODCA, fiel a sus principios, ¿va a apoyar a la ultraderecha? Es una respuesta que ellos tienen que responder".

En entrevista con TVN, el parlamentario indicó que "la Democracia Cristiana tomó una decisión con total autonomía, intentando construir una nueva alianza política, un nuevo programa de gobierno y situando nuevamente en Chile su sitio político en la centroizquierda".

"No nos vamos a dejar amedrentar por cartas que nos amenacen, tomamos nuestras decisiones con autonomía, dada la realidad de Chile", puntualizó.

"¿Qué pretende la ODCA? ¿apoyar a un gobierno de ultraderecha? Si eso es lo que quiere la ODCA que lo diga con claridad, pero la Democracia Cristiana chilena está construyendo una alianza política para poner un cordón sanitario al avance de la ultraderecha, eso es lo que estamos haciendo", cuestionó Aedo.

Finalmente, aseguró que "la Democracia Cristiana chilena tiene un domicilio político, hace ya más de 35 años, en el mundo de la centroizquierda y, por tanto, nosotros no vamos a votar por un gobierno de ultraderecha. Si la ODCA piensa algo distinto, que lo diga con claridad".