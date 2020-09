Jorge Pizarro: Si Jadue es candidato será por voluntad ciudadana, pero no tiene ninguna posibilidad

El senador de la Democracia Cristiana Jorge Pizarro abrazó la idea de que el partido participe en eventuales primarias presidenciales con la oposición, pero manifestó que, a su juicio, la principal carta que aparece actualmente, el comunista Daniel Jadue, "no tiene posibilidades" de concitar el apoyo ciudadano para ser fungido como el candidato.

"Me alegro que la mesa del partido haya planteado cambiar de estrategia, porque la primera fase de los últimos dos años era la identidad y el camino propio, y hoy se han dado de que si en la oposición queremos la oportunidad de ofrecer una alternativa democrática y programática de Gobierno, hay que asociarse con otros", sostuvo en El Diario de Cooperativa.

"Hay que buscar con otros los acuerdos posibles para conformar esa plataforma de Gobierno. ¿Quiénes pueden ser esos otros? Ahí coincido con la senadora (Yasna) Provoste: los que quieran estar. Y si con muchos de ellos, por ejemplo, tenemos acuerdo en lo previsional, en cómo queremos avanzar una nueva Constitución, acuerdo de que hay que tener un énfasis muy marcado en un crecimiento económico con alto sentido social, y buscar mayor igualdad, es probable que podamos tener la posibilidad de compartir una propuesta", complementó.

"Y quién ejerce ese liderazgo, definirlo entre todos -planteó-. Me parece bien el sistema de primarias. Si el día de mañana gana alguien que no es de mi partido o mi agrado, dentro del conjunto uno entiende que para construir mayorías hay que ceder y compartir. En eso lo peor que hizo la DC en la última elección presidencial fue aislarse y creer que sola podía hacer algo, y contribuimos a un desorden mayor en la oposición y al triunfo de la derecha".

En ese marco, Pizarro tuvo palabras para la principal carta que aparece en la oposición, según las encuestas: el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), que lidera las preferencias junto su par de Las Condes, el UDI Joaquín Lavín.

"Si el señor Jadue se tranforma en una carta será por voluntad ciudadana; yo creo que no, que no tiene ninguna posibilidad. Pero está bien, no tengo ningún reparo a lo que pueda hacer cualquier liderazgo expresado dentro de un acuerdo común", apuntó.

"DESORDEN COMPLETO EN EL GOBIERNO"

En otro tema, pese a que "es un debate que va a seguir abierto de todas maneras" en el marco del proceso constitucional que parte en octubre y las elecciones presidenciales y legislativas de 2021, el senador falangista llamó a "apurar la aprobación de una reforma prevsional, pero que sea contundente: tenemos urgencia; cada día que pasa sin que se mejoren las pensiones es un sufrimiento más para nuestros adultos mayores".

Asimismo, cuestionó la propuesta UDI de destinar todo el 6 por ciento de cotización adicional a las cuentas individuales, que busca modificar la reforma que se tramita en el Congreso -hoy en el Senado, segundo trámite-, que contempla la mitad para esas cuentas y la otra parte para crear un fondo solidario, según fue aprobada en la Cámara Baja tras acuerdo con el mismo Ejecutivo.

"Hay una diferencia de enfoque: crear un fondo solidario es algo urgente que hay que enfocar ahora, porque si no lo creamos vamos a seguir con un problema latente, con las miles y miles de personas que hoy reciben pensiones de miseria", apuntó.

Pizarro expuso además que "deberíamos pensar en un aumento mayor, el ideal habría sido llegar al 20 por ciento" de cotización total, "pero sabemos que las condiciones no son las óptimas y producto de la situación que vivimos ahora vamos a tener dificultades económicas muy serias".

Analizó también que, a nivel político, "estamos como en el mundo al revés: la oposición es la que tiene propuestas concretas, trabajadas con gente especializada; y es el Gobierno el que tiene un desorden completo, y da la impresión de que cada cual, cada partido tiene su propia idea, y la sensación que tenemos en el Congreso es que no hay un Gobierno que orden, que tenga claridad estratégica tampoco, de qué quiere primero y qué quiere después. Cada semana hay voladores de luces e ideas nuevas".