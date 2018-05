Jóvenes militantes DC renunciaron para unirse a movimiento de Alvear y Martínez

Un grupo de jóvenes militantes presentó su renuncia a la Democracia Cristiana con el fin de sumarse al movimiento humanista cristiano -aún sin nombre- liderado por Soledad Alvear y Gutenberg Martínez.

Los ex militantes llegaron en la mañana de este jueves hasta el domicilio de Alvear y Martínez, oportunidad en la que la ex senadora descartó estar "destruyendo" a la Democracia Cristiana.

"Cada persona ha tomado su determinación, yo no respondo a ninguna de las calificaciones que hacen mis ex camaradas. Yo los respeto, los quiero mucho y desde el fondo de mi corazón quisiera de verdad que pudiese existir un cambio dentro de la DC, de manera tal de que no estoy destruyendo la DC", indicó la ex ministra.

"Por el contrario, estoy fortaleciendo un movimiento que agrupe a todos los que quieran sumarse a esta tarea donde vamos a trabajar duro porque esta es una travesía por el desierto", aseveró.

Desde la directiva actual no quisieron referirse a la salida de los militantes, ya que consideran necesario centrar el trabajo en los integrantes del partido.

El candidato a la presidencia del partido, Fuad Chahín, sostuvo que "me quedo con los que reafirman su militancia, los que reafirman su identificación con la Democracia Cristiana y naturalmente el que se siga de alguna manera promoviendo la renuncia de militantes del partido da cuenta de que hay una estrategia que lo que busca justamente es debilitar a la DC".

"Eso me parece a mí que de alguna manera tiene una distancia enorme con lo que han declarado quienes han renunciado al partido, porque han dicho que no buscan perjudicar a la Democracia Cristiana, pero claramente que los hechos dicen una cosa muy distinta", precisó.

Anteriormente se habían registrado otras renuncias, como la del ex diputado Zarko Luksic y el ex ministro Felipe Sandoval.