Murió Mariano Ruiz-Esquide, DC histórico y firmante de "la carta de los 13"

El exsenador Mariano Ruiz-Esquide, histórico militante de la Democracia Cristiana (DC) y uno de los firmantes de "la carta de los 13", murió este sábado a los 93 años de edad.

Con gran tristeza, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido camarada, ex diputado y ex Senador, Mariano Ruiz-Esquide Jara. Fue uno de los firmantes de la Carta de los 13 y en 1977 estuvo relegado por la dictadura.

Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos. pic.twitter.com/jhjv5KeTNm — Bancada DC (@DiputadosDC) January 20, 2024

Ruiz-Esquide, médico cirujano de profesión, fue diputado desde 1965 hasta el golpe militar en septiembre de 1973, acto antidemocrático que rechazó junto a otros militantes DC en la conocida "Carta de los 13".

En esa misiva, los 13 firmantes discreparon de la postura oficial de la colectividad para condenar categóricamente el derrocamiento del Presidente Salvador Allende.

Tras la vuelta a la democracia, se desempeñó como senador por la 13ª Circunscripción Sur, en la Región del Biobío, desde 1990 hasta 2014, cuando decidió no presentarse a la reelección por un nuevo periodo.

Entre los reconocimientos recibidos se destaca el Premio Nacional de Derechos Humanos en 1995, otorgado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en la categoría Derechos del Niño.

Con la muerte de Ruiz-Esquide, el abogado Jorge Donsoso es el único miembro que se mantiene con vida del recordado "Grupo de los 13".

"ES UNA GRAN PÉRDIDA"

deceso fue lamentado por el timonel DC, el diputado Alberto Undurraga, quien señaló que Ruiz-Esquide "no sólo fue un gran senador, no sólo diputado, no sólo un gran médico, sino que también fue uno de los que firmó la famosa Carta de los 13, el día inmediatamente siguiente al golpe militar en 1973".

"Nosotros queremos manifestar nuestra solidaridad y nuestras condolencias con toda la familia, con todos los amigos, pero (también) con nosotros mismos, porque para la Democracia Cristiana la partida de Mariano Ruiz-Esquide es una gran pérdida", puntualizó Undurraga.

El velorio del histórico parlamentario se realiza este sábado en el cementerio Parque del Mar de Concón hasta las 18.00 horas de la tarde de hoy, mientras que mañana será desde las 09.00 horas.

Su funeral, en tanto, se va a realizar este domingo a las 15.00 horas en el mismo cementerio.