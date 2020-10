"No es una decisión fácil": Senadora Carolina Goic no irá por la reelección

La senadora de la Democracia Cristiana (DC) Carolina Goic anunció que no postulará a una reelección en el Congreso, ni a ningún otro cargo público.

"He decidido no ir a la reelección, no voy a ser candidata a nada", sostuvo la ex diputada (2006-2014), impulsora de la Ley Nacional del Cáncer y actual senadora en entrevista con La Tercera, quien anteriormente había declarado que buscaría otro periodo en el Congreso, sin embargo, "han pasado muchas cosas en nuestro país que han sido un remezón que debemos saber leer desde el mundo político".

"No es una decisión fácil. Me gusta mucho lo que hago", agregó la parlamentaria y señaló que "uno tiene que actuar en consecuencia, he sido partidaria siempre del límite de la reelección, voy a cumplir 16 años en el Parlamento, entré a los 32, hoy tengo 47, y me parece que es suficiente para cumplir un ciclo e iniciar otro".

La decisión, señaló Goic, ya fue conversada con sus cercanos y el partido, pero puntualizó que "no me retiro de la política", sino que buscará "iniciar un ciclo en un espacio que sea mucho más cercano a la ciudadanía. Quizás una fundación, pero eso es algo que voy a construir en el tiempo que queda".

Y añadió que "creo que no tengo ninguna deuda con la DC", pero que seguirá "colaborando y honrando los valores y principios del humanismo cristiano, que hoy son más necesarios que nunca".

Respecto a la polémica de las primarias en la oposición, Goic indicó que "la actuación del FA (Frente Amplio) habla por sí sola, han cometido las peores prácticas", y que la coalición que se creó ayuda porque "nuestro país necesita reconstruir la ruta, generar acuerdos que sean mayoritarios, y espero que este pacto sea el inicio".

Finalmente, al ser consultada sobre la candidatura presidencial del alcalde de Recoleta (PC), Daniel Jadue, la senadora respondió: "Él está en la lógica tradicional de generar polémicas, más que en un proyecto distinto, que es el que yo quiero para Chile".