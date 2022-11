Presidente DC apuesta por "recuperar las confianzas internas" y destaca rol "importante" para acuerdos en el Congreso

El nuevo presidente de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Alberto Undurraga, afirmó este lunes que pese a la crisis que enfrenta la tienda y la necesidad de "recuperar las confianzas internas", siguen teniendo una representatividad importante, lo que se ve reflejado en que son "el partido con más alcaldes y concejales en el país".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Undurraga destacó que en la DC tienen "mucho trabajo en terreno de las organizaciones sociales, por lo que no en vano, a pesar de esta crisis, somos el partido que tiene más alcaldes y alcaldesas, y más concejales en todo el país... Entonces todo este conjunto es una forma de pensar, pero también una cultura de cambios con moderación".

"Pero para poder representar a ese grupo importante de chilenas y chilenos, nosotros tenemos que estar unidos y tener una posición única en todos los temas", puntualizó el parlamentario, quien advirtió que el partido tiene "una crisis en dos dimensiones" de manera fundamental: "interna, de mucha desconfianza, pero también las posiciones distintas", explicó.

Debido a esto, Undurraga aseguró que "cuando la Democracia Cristiana ha podido resolver estas distintas visiones que puede haber, que es una virtud porque enriquece el mensaje y amplía su alcance, le hemos hecho muchos aportes a Chile. Cuando no lo hacemos bien, la gente nos da la espalda y el desafío que tenemos es poder hacerlo bien".

"TENEMOS UN ROL SUMAMENTE IMPORTANTE"

El diputado DC dio cuenta que el trabajo de unidad lo han logrado en la Cámara Baja generando mayorías para "poder sacar adelante los distintos proyectos de ley", por lo que -advirtió- su partido "tiene un rol sumamente importante" para seguir logrando esas mayorías y alcanzar acuerdos en materias claves como la reforma tributaria y seguridad.

"El Gobierno no tiene mayoría para generar los acuerdos, para sacar adelante la reforma de pensiones que ya en dos gobiernos no ha podido salir adelante porque no tuvo los acuerdos, y ahí nosotros (la DC) tenemos un rol importante", advirtió el exministro de Obras Públicas, quien señaló también que la falange puede ser clave en lograr "un acuerdo en seguridad ciudadana, el que buena parte de quienes están en el gobierno de Apruebo dignidad no lo ponen como primera prioridad".

Además, "en el mediano plazo -profundizó- estoy convencido que la gran mayoría de las chilenas y chilenos apunta a hacer cambios sociales significativos, pero al mismo tiempo con responsabilidad económica y que valora la gradualidad para hacer los cambios, no para frenarlos".

"En todos esos temas nosotros creemos poder representar a las chilenas y los chilenos", indicó Undurraga en diálogo con Cooperativa.

"DEBEMOS GENERAR CONFIANZAS"

Para seguir realizando aportes al país, el nuevo líder democratacristiano afirmó que deben lograr unidad y confianza entre todos sus militantes, dado que -advirtió- es algo fundamental en esta nueva administración del DC.

"Los partidos políticos son comunidades con un pensamiento que le ofrecen al país y nosotros tenemos deficiencias en ambas: no nos hemos comportado como comunidad sino con mucha pelea interna y hay desconfianzas, y en muchos temas no tenemos posición única y tenemos que construir posición única", profundizó el diputado.

En esta línea, señaló que frente a este panorama la tarea de la Mesa Directiva y de los distintos organismos ratificados durante el fin de semana, "es trabajar para generar la confianza".