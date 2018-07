Presidente DC: El Partido Socialista está con pánico político por el Frente Amplio

El presidente de la DC, Fuad Chahin, afirmó que el Partido Socialista "está con pánico político por el Frente Amplio y se está transformando en su vagón de cola", lo que dificulta las posibilidades de una rearticulación del denominado "eje histórico" de la Concertación.

"He visto al PS darse bastantes volteretas por congraciarse con Frente Amplio. Si el PS quiere terminar siendo el vagón de cola del FA, es problema del PS, pero que cumplan acuerdos es la única manera de ir recomponiendo un mínimo de confianza", dijo Chahin a El Mercurio, al retomar el conflicto que generó la votación, en el Senado, de Ángela Vivanco como ministra de la Corte Suprema.

Para el nuevo timonel falangista, "el PS está con temor y pánico político por lo que ocurre en el Frente Amplio, se está transformando en su vagón de cola, y eso le hace mal al PS".

"Es una conducta permanente y nos preocupa. Están desconcertados con el Frente Amplio y eso los lleva a cambiar permanentemente de posición política ante la más mínima amenaza del Frente Amplio", argumentó el ex diputado, señalando que "por supuesto" el Partido Socialista experimentó un giro a la izquierda.

"Nunca la izquierda ha sido mayoría sin la DC"

"Al PS le señalamos que las confianzas históricas que se habían construido con ellos se debilitaron completamente el año pasado en la negociación parlamentaria", y "la conducta del PS de no cumplir los acuerdos no colabora en esta necesidad de recomponer un entendimiento sólido".

"El PS, que tiene memoria histórica, debe tener claro que nunca la izquierda ha sido mayoría sin la DC, nunca", subrayó, antes de indicar que "el PPD debe jugar un rol clave" y ser el "aliado socialdemócrata liberal" de la DC.

Chahin tampoco se cerró a la búsqueda de "aliados en el espacio de centro", a "buscar entendimientos en torno a ideas".

"Hace algunos días tuve una conversación muy positiva con Andrés Velasco, en donde tuvimos muchos puntos de coincidencia", contó.

El "error" de Huenchumilla

Fuad Chahin también reiteró en El Mercurio sus críticas a la decisión ex Presidenta Michelle Bachelet de firmar la carta de apoyo a Lula da Silva para que pueda competir en la elección presidencial en Brasil; mismo motivo por el que rechazó que el senador DC Francisco Huenchumilla lo haya hecho.

"La corrupción no tiene bandera. Así como no podemos tener doble estándar en materia de DD.HH., tampoco lo podemos tener con la corrupción. La probidad se debe defender en todas partes, independiente del color político del que sean las personas involucradas", dijo apuntando a Huenchumilla, quien preside la Comisión de Probidad de la DC.

"No hago distinción. Quienes firmaron esa carta cometieron un error, y lo hicieron a título personal. Yo, como presidente de la DC, no la comparto. No se puede hacer defensas que terminan confundiendo a la opinión pública respecto a las señales que debemos dar en torno a la corrupción. En política, las señales son importantes", argumentó.