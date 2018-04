Soledad Alvear renunció a la DC y buscará "actualizar su ideario" desde un movimiento

La ex senadora, ex ministra, ex candidata presidencial y ex timonel Soledad Alvear anunció su renuncia a la Democracia Cristiana, y su voluntad de impulsar un nuevo movimiento político que actualice el ideario de la colectividad.

"Ésta ha sido la decisión más dura y triste que me ha tocado vivir en política", dijo Alvear en una entrevista con La Tercera, donde explicó que el propio "proceso de discernimiento (de la misma) ha sido largo y doloroso".

"¡Son tantos años de militancia! ¡Tantos recuerdos y tareas compartidas con tantos camaradas!", expresó, honrando a figuras como Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton, Jaime Castillo, Radomiro Tomic y Patricio Aylwin.

Superar a la DC "en positivo"

Consultada por los motivos de su partida, Alvear advirtió: "No existirá ninguna crítica de mi parte al Partido Demócrata Cristiano, ahí me he formado, en él he conocido a personas excepcionales, a militantes ejemplares, un partido que ha hecho mucho por la historia de Chile, el cual ojalá pueda seguir haciéndolo".

"Seguiré compartiendo su historia y el legado de sus padres fundadores. Seguiré siendo democratacristiana. De lo que se trata es de una nueva opción que buscará representar ese ideario DC, en la perspectiva de superación en positivo", explicó.

"Creo que se debe superar en positivo el actual instrumento del ideario DC por uno nuevo", insistió, al plantear que "el pensamiento humanista cristiano (...) necesita de una nueva expresión en el espectro político chileno".

Así, señaló estar pensando en un nuevo movimiento político "con una fuerte inspiración en el pensamiento humanista cristiano, que pone la centralidad en la persona humana y en las comunidades, el bien común por delante y los valores de libertad, justicia social y fraternidad"; que sea "un instrumento en que se practique la fraternidad y la amistad cívica entre sus miembros", y "un instrumento de propuestas, que no rehúya los temas y que bajo su inspiración convoque a los mejores, a aquéllos con vocación de servicio y libres de ambiciones de poder, para generar las propuestas programáticas de fondo necesarias para el país".

Ésta será, "en cierta medida", una nueva Democracia Cristiana, explicó: "Una superación en positivo, con una actualización de su ideario a las nuevas realidades y a las nuevas lecturas. Atento a los avances de las comunidades religiosas y otras organizaciones".

"Me impactó mucho lo que le ocurrió a Carolina Goic"

La ex canciller comentó que su salida pasa por "múltiples factores", que "vienen desde hace más tiempo", pero un factor clave fue la campaña presidencial de Carolina Goic, el año pasado.

"Fue muy fuerte lo que le ocurrió a Carolina Goic, eso me impactó mucho. (...) Sentí que Carolina estaba reposicionando a la DC, dando una lucha valiente, planteando propuestas e ideas y eso entusiasma. Hizo una campaña seria, recorrió el país completo...", señaló, aunque sin profundizar en la crítica específica respecto de qué la molestó o decepcionó.

En otro fragmento de la entrevista criticó sobre la política chilena actual, en general, que "cae en una visión muy pragmática y cortoplacista de su quehacer, olvidando o no priorizando los principios y valores que le dan sentido a la acción política concreta".

"Gutenberg habla por sí mismo"

Soledad Alvear fue interrogada por si su renuncia adelanta una posible decisión similar de su marido, Gutenberg Martínez, quien también estaba en "proceso de reflexión" sobre su continuidad.

"Con Gutenberg siempre hemos tenido la conversación de lo que uno y otro siente respecto de distintas materias. En lo familiar, en lo personal, en lo profesional, en lo partidario. Sin embargo, al mismo tiempo hemos actuado ambos con absoluta independencia. (...) Gutenberg habla por sí mismo", dijo, asegurando que "no hay ningún acuerdo" para reunirse en el futuro con otros DC renunciados.

La edición sabatina de El Mercurio contaba que Alvear y Martínez estaban "ad portas de renunciar" y que a esta decisión se sumarían otros militantes.