Tras triunfo del Rechazo, expresidentes DC piden cambios en la dirección del partido

Un grupo de expresidentes de la Democracia Cristiana (DC), entre ellos el exMandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pidió cambios en la conducción del partido, luego del amplio triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional y frente a la postura por el Apruebo que lideró la mesa de Felipe Delpín.

Los ex timoneles afirman: "Es tiempo de asumir responsabilidades, y no de eludirlas, de cambiar de conducta y no ocultar los errores. El Congreso Nacional, conforme a nuestra historia republicana, se debe convertir una vez más, en el espacio de los grandes acuerdos".

"Los resultados son una victoria para valorar el Chile plural y diverso que ha sido conformado por los descendientes de los pueblos originarios y de las corrientes migratorias que han ayudado a crear el carácter profundo y permanente de nuestra Patria. Fueron derrotados los que creyeron que había un conflicto entre el Estado democrático y los pueblos originarios, como lo muestran los porcentajes de participación y votación en las comunas más representativas del país", dice una carta.

La misiva hace hincapié en que "con la experiencia aprendida y con la humildad de quienes no pretendemos jugar roles de liderazgo particular, nos comprometemos a un comportamiento que facilite la recuperación de la DC".

"Nos permitimos pedir que se cree una dirección nacional integrada e integradora, que sea capaz de abrir paso a nuevas generaciones y que promueva la renovación de los liderazgos en todos los niveles, que potencie un debate argumentado y franco sobre el mecanismo y la forma en que se elaborará la nueva Constitución, superando los graves errores cometidos en la creación de normas que permitieron elegir una Convención sin visión del Bien Común y con una equivocada concepción del Chile que somos y que queremos construir", subrayaron Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Andrés Zaldívar, Alejandro Foxley, Enrique Krauss, Ricardo Hormazábal, Juan Carlos Latorre, Ignacio Walker, Carolina Goic y Fuad Chahin.

Para ello, y como "tarea central", se necesita "definir un cronograma claro de renovación de las estructuras vencidas de nuestra colectividad, incluidos la Junta Nacional, el Consejo Nacional, y el Tribunal Supremo", rematan.

