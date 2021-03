Ximena Rincón y carta del Ejército: Si fuera presidenta, el general ya no estaría en su cargo

La precandidata presidencial de la DC, Ximena Rincón, condenó la carta del Ejército de Chile repudiando la quema al monumento al general Baquedano, donde trataron a los manifestantes como "antichilenos".

La carta presidencial de la falange manifestó que "los que están hoy día en la conducción del Ejército debieran estudiar la historia. Declaraciones y comunicados como este son graves, no corresponden de acuerdo a la legislación vigente. No es ni siquiera una consideración mía, de acuerdo a la legislación vigente no corresponde".

"Si fuera presidenta (esa pregunta) no me la estarías haciendo; no estaría en su cargo", aseguró Rincón.

La precandidata presidencial del PS, Paula Narváez, también fustigó la misiva del Ejército, señalando que el general director del Ejército, Ricardo Martínez, debiese dar un paso al costado.

"Creo que el comunicado del Ejército de Chile excede absolutamente las funciones de una institución del Estado que debe estar supeditada al Poder Civil. Entra en un terreno deliberante y además utiliza un lenguaje que nos recuerda los peores momentos de nuestra historia como país", lamento Narváez.

"Me parece que amerita, o habría ameritado si es que yo tuviera que tomar la decisión -aseguró- el solicitar la renuncia del comandante en jefe del Ejército".

DESBORDES: DEBEN PEDIR A ESTOS DELINCUENTES QUE RENUNCIEN A LA VIOLENCIA

Desde RN, en tanto, el precandidato y ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, desdramatizó el comunicado y pidió a la oposición pedir "a estos delincuentes que renuncien a la violencia".

"Esta gente no es un manifestante pacífico, esta gente no es un luchador social. Esta gente son delincuentes, son anarquistas, son antisistemas, que quieren echar abajo la democracia completa", aseguró Desbordes.

"Lamento que haya sectores que homologuen, que igualen este tipo de violencia con la protesta pacífica. Hago un emplazamiento a Paula Narváez y a Daniel Jadue que le pidieron la renuncia al comandante en jefe del ejército por un comunicado... Los invito a que pidan otra renuncia -señaló- pídanle a estos delincuentes que renuncien a la violencia".