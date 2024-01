Demócratas exige disculpas al Gobierno por dichos de Ibáñez contra Rincón

El partido Demócratas exigió que el Gobierno exprese disculpas públicas por las críticas del timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, a la senadora Ximena Rincón, situación que los llevó a congelar sus relaciones con el Ejecutivo.

En el marco del debate por la reforma previsional, el parlamentario oficialista llamó a que "no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, ex directora de la AFP Provida, porque ustedes aquí no tienen conflicto de interés. El Gobierno sí acogió su propuesta de 3% y 3% completita. Ustedes la pidieron y el gobierno la timbró. Entonces, ¿Por qué rechazar? Que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada".

A través de un comunicado, Demócratas planteó que "rechazamos los graves dichos del presidente del partido Convergencia Social, pues atentan contra la dignidad de quien encabeza otra fuerza política, que es mujer y que tiene una larga trayectoria en el mundo público y privado. No entendemos que Diego Ibáñez esté autorizado por el oficialismo para romper la buena fe y el respeto con que se deben llevar las relaciones políticas".

"Hacemos hincapié en que son epítetos expresados por quien dirige el partido del Presidente Gabriel Boric, por lo que creemos que es necesario que el Gobierno exprese disculpas públicas", indicaron.

"Expresamos al Presidente de la República que así no se construye ni pavimentan los acuerdos ni se fomenta el buen clima en Chile. Usted es responsable del destino de la nación pero también de las formas políticas que decidan, definan y expresen su círculo cercano. Especialmente su partido", añadieron.

El texto continúa expresando que "manifestamos nuestra sorpresa de que el diputado Ibáñez llame a que Demócratas no rechace la Reforma y usando verbos como 'traicionar', cuando previo a ello, y de forma responsable y dialogada, nuestros diputados anunciaron públicamente sus votos a favor".

"No sabemos qué clase (de) estrategia poco creativa o derechamente con falta de información inexcusable hizo que el Presidente de Convergencia acusase a Demócratas de no respaldar la idea de legislar. Por lo tanto, afirmamos que es imperativo que el oficialismo actúe con un mínimo de información, con inteligencia y de buena fe", recalcaron.

"Por todo ello, respaldamos la decisión de nuestros diputados de congelar relaciones con el Gobierno y de negociación de la reforma previsional, hasta que tanto el Gobierno como el diputado Ibáñez entreguen disculpas públicas. Nada autoriza al oficialismo a que siga polarizando y tensionando a un país para sus réditos", sentenciaron.