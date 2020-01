Desbordes criticó propuesta de pensiones de la oposición: Es muy fácil cuando el bolsillo es ajeno

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, criticó la propuesta de la oposición para mejorar las pensiones y que busca subir a un seis por ciento el aporte adicional con destino a un fondo solidario, afirmando que "es muy fácil" ofrecer aumentos "cuando el bolsillo es ajeno".

El timonel de RN plantó que "es muy fácil decir 'aumento de cinco a seis lo que el empleador debe pagar por cada trabajador' cuando el bolsillo es ajeno. Me preocupan las pequeñas y medianas empresas, me parece que no es responsable lo que está haciendo la oposición".

Desbordes remarcó que "las Pymes hoy día están pasando un momento muy difícil, son muchos recursos que van a tener que salir del bolsillo de los empleadores pequeños y medianos para poder financiar esa exigencia que hoy día está haciendo la oposición, yo creo que con cinco puntos está bien".

El representante del oficialismo añadió que "la oposición está con una actitud de querer lograr titulares, yendo mucho más allá de lo que propusieron hace menos de un año y medio".

Desde el Gobierno, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, sostuvo que "no me parece que sea lo más correcto para tener esta mirada al mismo tiempo de corto y de largo plazo".

La secretaria de Estado comentó que "destinar la totalidad de los recursos a un fondo solidario no nos va a permitir garantizar a quienes actualmente son trabajadores que tienen 30 ó 40 años y que están ahorrando para un futuro una mejor pensión si no aumentamos su ahorro personal, pero las críticas se hacen como corresponde y se hacen de frente".

Letelier: La ministra ha leído mal nuestra propuesta

En la oposición, el senador socialista Juan Pablo Letelier respondió que "si la ministra cree que nosotros tenemos que tener cuidado en el futuro de lo que es el mejoramiento de las pensiones está equivocada, ha leído mal nuestra propuesta.

El parlamentario del PS agregó que "nosotros hemos hecho una propuesta de un seis por ciento a un ahorro colectivo, tanto para mejorar las pensiones actuales como para mejorar las pensiones del futuro. Para arreglar las pensiones actuales, no basta que el aporte que se haga con una parte de este ahorro colectivo, recursos fiscales van a ser necesarios para arreglar las pensiones actuales".

La oposición se reunió la mañana de este martes con representantes de la Mesa de Unidad Social para presentarles su propuesta, la que aún no está completamente cerrada.