Diputado Castro: Al Presidente no le pedimos que salga del Gobierno sino que cambie su programa

El diputado socialista y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Juan Luis Castro, apuntó a que "no es la hora" de presentar una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Castro sostuvo que "la vía democrática nunca debe perderse en el horizonte, no es la hora de pedir el desalojo del Presidente de la República" ya que no reúne las condiciones.

El parlamentario indicó que "tenemos una mirada distinta a otros sectores de izquierda" y espera que se revalúe esta opción por parte del Frente Amplio y el Partido Comunista.

Castro apuntó a que al Presidente Piñera "no le pedimos que salga del Gobierno, le pedimos que cambie su programa de Gobierno, que es muy distinto" y agregó que le pide al Ejecutivo que cambie su programa ya que "está vacío, está desahuciado porque no tiene la vigencia para sacar al país adelante".

Además, Castro detalló que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha tenido "una actitud rígida, arrogante con muy poco diálogo para tramitar proyectos de ley, para entenderse con sus pares, con el mundo de la salud".

"Me gustaría que hubiera sintonía y no tuviéramos un lado A y un lado B dentro del gabinete y que de verdad se comprenda en el 100 por ciento", agregó.

El diputado anunció que le pedirán al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que comparezca ante la Comisión de Salud y se le solicitará que se termine con el uso de los rifles con balines por parte de Carabineros en las manifestaciones, tras las graves cifras de manifestantes con lesiones oculares.

"El nivel de agresividad que ha tenido Carabineros para mal usar fusiles con balines me permite a mi plantear derechamente que ya debe haber fin al uso de rifles con balines. No podemos permitir que siga usándose ese instrumento de mutilación bajo la argumentación de que es solo para disuadir, no es disuasivo es mutilante", sentenció.