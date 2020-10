Diputado DC: Si los argumentos son sólo políticos, no tiene sustento acusar al ministro Pérez

El diputado DC Miguel Ángel Calisto, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, afirmó este sábado en Cooperativa que no está de acuerdo con la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI), pero dijo estar dispuesto a aprobarla si escucha, en el debate, argumentos de peso.

"Me parece bastante poco prudente condenar públicamente a un ministro del Interior que lleva dos meses, tres meses, en el cargo, y que desde el punto de vista personal no tiene responsabilidad en todos los problemas que hemos tenido el último tiempo", dijo Calisto a El Diario de Cooperativa.

"Acá hay una responsabilidad evidente del Ministerio del Interior, (pero) no la quiero personalizar en la figura del actual ministro, porque han pasado por lo menos tres ministros del Interior durante el último tiempo", agregó el legislador.

Calisto afirmó que, en la actual crisis de seguridad, orden público y derechos humanos "hay un problema en el Ministerio del Interior, un problema en Carabineros, pero también hay una responsabilidad del Parlamento".

"Hoy hay por lo menos cinco o seis proyectos que están detenidos en el Senado, en tramitación, y que tienen que ver directamente con temas de seguridad pública y modernización de las policías", dijo.

Pese a todo, dispuesto a aprobarla

Sin perjuicio de lo anterior, "si hay argumentos que efectivamente permiten acusar al ministro, evidentemente voy a contribuir con mi voto".

Sin embargo, "si los argumentos son meramente políticos, evidentemente no tiene sustento una acusación al ministro del Interior", dijo.

Continuidad de Rozas: "Pío Nono marca un antes y un después"

Calisto reconoció que ve "un grave problema de liderazgo" en Carabineros, pero planteó que la decisión de una eventual destitución del general director Mario Rozas pasa exclusivamente por el Presidente Sebastián Piñera.

"La actitud que tuvo, particularmente en el caso del Puente Pío Nono, marca un antes y después respecto a su gestión a mi juicio (...) Si se comprueba que hubo dolo por parte del policía -que será materia de investigación-, en ese caso me parece grave cómo procedió Carabineros desde los primeros minutos al no reconocer los hechos, al no hablar con transparencia, que es lo que uno espera de una policía moderna, y no esconder la información desde el primer momento" expresó.

"Yo creo que hoy hay un grave problema en el liderazgo, en la conducción de Carabineros", pero "la salida del director general de Carabineros se debe evaluar por parte del Presidente de la República, que es quien tiene que tomar la decisión".